POL-IZ: 250320.2 Itzehoe: Zeugenaufruf nach Körperverletzung gesucht

Glückstadt (ots) - In der vergangenen Nacht brannte in Glückstadt ein Wohngebäude. Eine Person kam dabei ums Leben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Um 01:06 Uhr bemerkten Beamte der Polizeistation Glückstadt auf ihrer Streifenfahrt Flammen und Rauch im ersten Obergeschoss eines Hauses in der Königstraße. Die Feuerwehr brachte den Brand unter ...

