Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randaliererin in Gelsenkirchen-Buer - Mehrere Einsatzkräfte im Einsatz

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Montag, 5. April 2025, gegen 12 Uhr auf der Hochstraße im Stadtteil Buer. Nach aktuellem Ermittlungsstand hielt sich eine 57-jährige Gelsenkirchenerin in den Verkaufsräumen eines Fleischerbetriebs auf, begab sich ohne erkennbaren Grund hinter den Verkaufstresen und ergriff ein Messer, womit sie Mitarbeiter des Betriebs bedrohte. Im weiteren Verlauf verletzte sich die Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, selbst mit dem Messer. Einem zufällig in der Nähe befindlichen Polizeibeamten in seiner Freizeit gelang es beruhigend auf die Frau einzureden, bis kurze Zeit später die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei eintrafen. Die verletzte 57-Jährige zeigte sich gegenüber den Beamten weiterhin aggressiv, weshalb die Polizisten das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) einsetzten. Danach leisteten sie bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe. Die Gelsenkirchenerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Zwei unter Schock stehende Mitarbeitende des Betriebs wurden ebenfalls von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Im Rahmen der Einsatzbewältigung waren mehrere Einsatzkräfte und Einsatzfahrzeuge der Polizei und des Rettungsdienstes im Bereich der Hochstraße eingesetzt.

