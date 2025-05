Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisierte Unfallfahrt

Gelsenkirchen (ots)

Bei seiner Fahrt durch eine Straße in Gelsenkirchen-Horst hat ein 31-jähriger Bochumer mehrere Fahrzeuge beschädigt. Gegen 13.40 Uhr fuhr der Mann am Sonntag, 4. Mai 2025, über die Grabbestraße und bog von dort rechts ab in die Industriestraße. Dabei streifte er ein geparktes Fahrzeug und stieß danach gegen ein weiteres geparktes Auto. Durch den Aufprall wurden wiederum zwei weitere Wagen ineinandergeschoben. Danach parkte er seinen SUV in der angrenzenden Alldieckstraße. Ein 44-jähriger Anwohner verfolgte den Bochumer, der zu Fuß weitergehen wollte, und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen fiel ein freiwilliger Atemalkoholvortest bei dem Bochumer positiv aus. Zudem gab der 31-Jährige an, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitze. Der Mann wurde mit zur Wache genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Ermittlungen dauern an.

