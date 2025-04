POL-PDMY: Schwerer Raub in Wohnung

Mayen, Naunheim (ots) - Am Samstagmorgen wurde der Polizei in Mayen gegen 10:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem verletzten E-Scooter-Fahrer gemeldet. Der Unfall ereignete sich in Mayen im Bereich Habsburgring im Kreisel in Höhe des Einkaufsmarktes. Hier übersah ein PKW-Fahrer einen in den Kreisverkehr einfahrenden E-Scooter. Der Fahrer des E-Scooters wurde hierdurch leicht verletzt (Prellungen), eine Aufnahme im ...

mehr