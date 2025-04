Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: 3 Verkehrsunfälle mit Verletzten Personen am 19.04.2025

Mayen, Naunheim (ots)

Am Samstagmorgen wurde der Polizei in Mayen gegen 10:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem verletzten E-Scooter-Fahrer gemeldet. Der Unfall ereignete sich in Mayen im Bereich Habsburgring im Kreisel in Höhe des Einkaufsmarktes. Hier übersah ein PKW-Fahrer einen in den Kreisverkehr einfahrenden E-Scooter. Der Fahrer des E-Scooters wurde hierdurch leicht verletzt (Prellungen), eine Aufnahme im Krankenhaus erfolgte nicht.

Gegen 12:30 Uhr übersah ein PKW-Fahrer in Naunheim beim Einfahren vom Tankstellengelände auf die Maifeldstraße einen auf der Maifeldstraße fahrenden Rollerfahrer. Der Rollerfahrer wurde hierbei leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

Am Samstagabend befuhr ein E-Scooter-Fahrer gegen 18:50 Uhr den Bürgersteig in der Kehriger Straße in Richtung Innenstadt. Beim Abbremsen auf der abschüssigen Strecke verlor er die Kontrolle über den E-Scooter und kam zu Fall. Er musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden, da er nach dem Sturz über Schmerzen im Oberkörper klagte.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell