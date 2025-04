POL-PDMY: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Mayen, Bäckerstraße (ots) - Am Samstag den 19.04.2025 wurde in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 13:20 Uhr in Mayen, Bäckerstraße 15 ein weiß-schwarzes Mountainbike vor der Haustür durch bislang unbekannten Täter entwendet. Hinweise werden an die Polzei in Mayen erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Telefon: ...

