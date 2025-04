Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen 14.02.2025 und 05.04.2025 in einem Parkhaus am Schillerplatz und in einem Parkhaus am Kleinen Schloßplatz mindestens 25 Autos aufgebrochen. Die Täter brachen vorwiegend zwischen 16.30 Uhr und 01.00 Uhr Autos auf und stahlen Wertgegenstände im Wert von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

