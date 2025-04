Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich rabiate Ladendiebin vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (15.04.2025) eine 41-jährige Frau vorläufig festgenommen, die versucht haben soll, in einem Bekleidungsgeschäft an der Marktstraße Kleidung im Wert von rund 40 Euro gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Die beiden drei und sechs Jahre alten Kinder der 41-jährigen Frau sollen gegen 09.50 Uhr in das Bekleidungsgeschäft gegangen sein und Kleidung aus der Auslage genommen haben. Anschließend sollen sie mit der Kleidung aus dem Geschäft gerannt sein und sie in den Kinderwagen der 41-Jährigen gelegt haben. Eine 53-jährige Angestellte bemerkte den Diebstahl und ging nach draußen um die Kleidungsstücke wieder in den Laden zu bringen. Als die 53-Jährige die Kleidung an sich nehmen wollte, soll die 41-Jährige nach der Kleidung gegriffen und die Angestellte bedroht haben. Alarmierte Beamte nahmen die 41-Jährige kurze Zeit später in der Nähe vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie die Frau wieder auf freien Fuß.

