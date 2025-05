Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Bus

Gelsenkirchen (ots)

Schwer verletzt wurde ein Autofahrer in Erle am späten Montagabend, 5. Mai 2025, als er mit seinem Auto über die Willy-Brandt-Allee in Richtung der Adenauerallee fuhr und auf Höhe eines dort befindlichen Busunternehmens nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 68-jährige Gelsenkirchener durchbrach einige Bäume und prallte mit seinem Auto gegen einen auf einem Firmengelände abgestellten Bus und wurde daraufhin in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den schwer verletzten Gelsenkirchener aus seinem Fahrzeug befreien und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus bringen. Lebensgefahr bestand trotz der schweren Verletzungen jedoch nicht. Im Rahmen des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol, weshalb dem 68-Jährigen Blutproben entnommen wurden. Sowohl an dem hochmotorisierten BMW als auch an dem Linienbus entstanden hohe Sachschäden, welche nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Der genaue Unfallhergang sowie die Unfallursache sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen berichtete ebenfalls: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6026620

