POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.04.2025

Peine (ots) - Gegen 15:30 Uhr am 22.04.2025 betraten zwei maskierte Personen die Sparkassenfiliale in der Celler Straße in Peine. Die Männer forderten unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Anschließend verließen sie unerkannt die Bank in bislang unbekannte Richtung. Die Höhe der möglichen Beute steht bislang nicht fest. Umfangreiche ...

mehr