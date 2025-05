Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Resse

Gelsenkirchen (ots)

Eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 47-jährigen Gelsenkircheners ereignete sich am Freitagabend, 2. Mai 2025, gegen 21 Uhr im Kreuzungsbereich Recklinghauser Straße/Middelicher Straße. Der Gelsenkirchener überholte zuvor mit seinem Auto zwei Fahrradfahrer und kam dann in dem Kreuzungsbereich an einer roten Ampel zum Stehen. Einer der Fahrradfahrer überholte das verkehrsbedingt stehende Fahrzeug, schlug darauf ein und beschwerte sich über den Überholvorgang des Fahrers. Dieser stieg daraufhin aus, um den Fahrradfahrer zur Rede zu stellen und sein Auto auf Schäden zu überprüfen. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die darin mündete, dass beide Fahrradfahrer auf den Gelsenkirchener einschlugen. Als sich der Angegriffene zur Wehr setzte, schlug einer der Fahrradfahrer mit einem mitgeführten Fahrradschloss auf den 47-Jährigen ein. Erst als sich eine Zeugin in die Situation einmischte, flüchteten die beiden Angreifer. Der Gelsenkirchener trug durch die Schläge leichte Verletzungen davon.

Gegen die beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell