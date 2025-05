Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Verkehrsunfall mit einer eingeschlossenen Person

Gelsenkirchen (ots)

Am späten Montagabend, um 23:10 Uhr, wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Verkehrsunfall auf der Willy Brand Allee gerufen. Hier kam ein PKW von der Fahrbahn ab und verkeilte sich dabei so in den Bäumen und Büschen des Grünstreifens, dass der Fahrer im Fahrzeug eingeschlossen war und dieses eigenständig nicht verlassen konnte. Da die erst eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen die Person im Fahrzeug nicht befreien konnten, wurden weitere Kräfte zur Unterstützung an die Einsatzstelle gerufen. Während der gesamten Rettungsaktion wurde die Person durch einen Notarzt und Notfallsanitäter rettungsdienstlich betreut und versorgt. Nachdem das Dach des PKW entfernt war, konnte die verunfallte Person aus dem Fahrzeug befreit und im Anschluss daran zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportier werden. Während des Einsatzes war die Willy Brand Allee in Fahrtrichtung Adenauerallee gesperrt. Es waren fast dreißig Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen an dem Einsatz beteiligt, darunter auch Kammeraden des Löschzugs 13 Erle-Süd der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell