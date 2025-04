Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Gebäudeschaden - THW unterstützt Feuerwehr

Gelsenkirchen (ots)

Auf der Munscheidstraße im Ortsteil Ückendorf meldete am 17.04.2025 um ca. 22:45 Uhr die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte, dass Wände Risse aufweisen und es zu Beschädigungen der Wände gekommen sei. Vor Ort konnte die Feuerwehr sichtbare Schadensmerkmale (Risse, versetzte Wände, etc.) feststellen. Die Schadensmerkmale bezogen sich auf den Anbau des Wohngebäudes, welcher als Abstellraum genutzt wird. Für die weitere Beurteilung der Lage wurden technische Berater Bau des THW herangezogen. Das THW konnte eine Schadensausbreitung auf das Wohngebäude ausschließen, so dass das Gebäude weiterhin bewohnbar ist. Die Ursache für das Ereignis ist lokal begrenzt, jedoch unklar. Der Energieversorger hat vorsorglich die Strom- und Gaszufuhr für den Anbau getrennt. In Abstimmung zwischen Feuerwehr und THW wurden Sicherungsmaßnahmen im Bereich des Anbaus durchgeführt. Die Feuerwehr und das THW waren mit insgesamt 12 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell