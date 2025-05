Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bargeld geraubt

Unbekannte erleichterten einen 17-Jährigen am Sonntag um ein paar Euro.

Ulm (ots)

Kurz nach 20 Uhr stand der 17-Jährige an der Bushaltestelle Donautalstraße, Höhe Raiffeisenstraße. Dort wurde er von einem unbekannten Jugendlichen angesprochen und aufgefordert mit zu kommen. In der nahegelegenen Unterführung wurde er von dem Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Ein Begleiter des Täters schaute unbeteiligt zu. Der Täter fasste dem 17-Jährigen in die Jackentasche und nahm drei Euro an sich. Danach rannten die Jugendlichen davon. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei einen 14-Jährigen und einen 16-Jährigen am Tannenplatz. Auf die passte die Personenbeschreibung. Ob die beiden Jugendlichen etwas mit der Tat zu tun haben, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden.

+++++++ 0906252 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell