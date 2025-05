Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach, B30 - Auto überschlagen

Ulm

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der B30 kurz vor der Abfahrt zum Jordanei in Biberach. Eine 32jährige Frau war mit ihrem VW Multivan in Fahrtrichtung Ravensburg nach rechts von der Straße abgekommen. Nach der Kollision mit der Leitplanke überschlug sich der VW mehrfach vor er auf der Fahrerseite, halb auf der Fahrbahn und halb auf der Leitplanke, zum Liegen kam. Außer der Fahrerin saßen in dem VW noch deren 1jährige Tochter und ihr 5jähriger Sohn. Alle drei Insassen erlitten schwere Verletzungen und mussten von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst aus dem Auto geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswägen brachten die Verletzten in eine umliegende Klinik. An dem VW Multivan entstand Totalschaden. Die Höhe des Schadens an der Leitplanke ist noch nicht abschätzbar. Insgesamt geht die Polizei von mehreren 10 tausend Euro aus. Die Bergung des beschädigten Autos übernahm ein Abschleppunternehmen, der auch das Trümmerfeld von der Fahrbahn räumte. Während der Unfallaufnahme musst die rechte Fahrspur für knapp 3 Stunden voll gesperrt werden. Der fließende Verkehr wurde an dem Trümmerfeld vorbeigeleitet. An der Unfallstelle waren Streifen des Polizeireviers Biberach und der Verkehrsdienstes Laupheim eingesetzt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(ELS 2483975)

