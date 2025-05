POL-UL: (BC) Warthausen - Wiederholte Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss endet mit Fahrzeugbeschlagnahme.

Ulm (ots) - Ein 86-Jährige Frau wurde am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Frau war kurz vor 17 Uhr vom Gelände eines Getränkemarktes in der Mittelrainstraße ausgefahren und wollte sich auf dem Weg in Richtung Heidenheimer Innenstadt machen. Aus noch ungeklärten Gründen kam sie ...

