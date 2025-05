Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Die Menge macht's, nicht die Anzahl.

Am Freitagvormittag wurde in Königsbronn ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Beamte des Polizeireviers Heidenheim zogen am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Königsbronner Wiesenstraße einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Bereits beim ersten Kontaktgespräch zwischen den Polizeibeamten und dem 52-Jährigen Autofahrer konnte deutlicher Alkoholgeruch aus dem Pkw des Mannes festgestellt werden. Der Mann gab an, in den Vormittagsstunden zum Vesper zwei Biere getrunken zu haben. Aufgrund des vor Ort mittels eines Schnelltest festgestellten Wertes von über 1,5 Promille müsste das verwendete Bierglas ein Füllvolumen von jeweils über vier Litern gehabt haben, um rein rechnerisch den Promillewert erreichen zu können. Dem Mann wurde eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen, sein Führerschein befindet sich nun in behördlicher Obhut.

