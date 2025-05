Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Brand im Keller eines zweistöckigen Wohnhauses

Am Donnerstagnacht löschte die Feuerwehr einen Brand in Bad Schussenried.

Gegen 23.30 Uhr sah ein Zeuge Rauch in der Bahnhofstraße. Der drang aus einem Wohngebäude. Die Feuerwehr kam und löschte den Brand in dem Keller. Die drei Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 bis 10.000 Euro. Den ersten Erkenntnissen zufolge brannte ein Gegenstand auf einem Stuhl. Warum es dazu gekommen war, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr Bad Schussenried war mit 21 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Nachdem das Gebäude gelüftet wurde, konnten die Bewohner wieder ins Haus zurückkehren.

