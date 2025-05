Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Kontrolle über Auto verloren

Rund 50 Meter an den Leitplanken entlang geschrammt war eine Autofahrerin am Donnerstag bei Schwendi.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7 Uhr auf der Landstraße 280 zwischen Heggbach und Schönebürg. Wie ein Zeuge später bei der Polizei angab, kam in einer langgezogenen Rechtskurve ein vorausfahrender Skoda bei langsamer Fahrt immer mehr nach links. Mitten im Wald schrammte das Auto rund 50 Meter an den Schutzplanken entlang, ehe es von alleine zum Stehen kam. Der Zeuge leistete Erste Hilfe und wählte den Notruf. Am Steuer saß eine 40-Jährige. Bei der Frau kam es wohl zu einem medizinischen Problem und sie verlor deshalb die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Bei dem Aufprall wurde die Fahrerin nicht verletzt. Allerdings wurde sie durch den Rettungsdienst wegen des plötzlich auftretenden Problems vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zum Glück herrschte zum Unfallzeitpunkt kein Gegenverkehr. Den Sachschaden an dem Skoda schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro. Wie hoch der Schaden an den Leitplanken ist, muss die Polizei noch ermitteln. Der Pkw wurde abgeschleppt.

