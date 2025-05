Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Unfall zwischen Kind auf Roller und Radfahrer ++ Verkehrsunfall - Radfahrer schwerverletzt ++ Wiederholt ohne Fahrerlaubnis ++ Zwei Audi Q5 entwendet - Keyless-Go-System vorhanden - Tipps ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Bleckede - Unbefugt PKW benutzt und verunfallt

Am 05.05.2025 gegen 21:30 Uhr nahm ein 26-Jähriger unbefugt einen PKW in Gebrauch und fuhr mit diesem frontal gegen ein Scheunentor. Auch eine dahinter befindliche Arbeitsmaschine wurde beschädigt. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete der Mann, konnte aber durch erste Ermittlungen identifiziert werden. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Kurz zuvor soll er in Streit mit einem 19-Jährigen geraten sein und diesen verletzt haben. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Lüneburg - Ladendieb erwischt - Diebesgut aufgefunden

Am 05.05.2025 gegen 19:00 Uhr betrat ein 38 Jahre alter Mann einen Supermarkt Auf der Höhe und steckte Ware im Wert von rund 15 Euro in seinen Rucksack. An der Kasse zahlte er lediglich geringwertige Ware und verließ den Supermarkt. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen. Das Diebesgut konnte in seinem Rucksack aufgefunden werden und verblieb im Supermarkt.

Lüneburg - Einbruch in Bürogebäude - Bislang kein Diebesgut bekannt

In der Nacht zum 05.05.2025 zog ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam die Schiebetür zu einem Bürogebäude Vor dem Bardowicker Tore auf. Anschließend hebelte er weitere Räumlichkeiten im Objekt auf. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Der Schaden liegt bei rund 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Terrassentür aufgebohrt - PKW entwendet

Unbekannte haben in der Nacht zum 05.05.2025 die Terrassentür eines Wohnhauses in der Straße "Langenstücken" aufgebohrt. Anschließend betraten sie das Gebäude und entwendeten einen PKW-Schlüssel. Mit diesem konnten sie anschließend einen BMW X5 aus einem Carport entwenden. Die Polizei hat umfangreich Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Lüneburg - Verdächtige Personen kontrolliert - Verdacht der Urkundenfälschung

Am Abend des 05.05.2025 wurden der Polizei zwei männliche Personen gemeldet, die sich verdächtig in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses in der Straße "Osterwiese" aufhielten. Die Polizei konnte die beiden Männer im Alter von 29 und 40 Jahren in einem PKW kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht zu dem benutzten Fahrzeug gehörten. Sie wurden daher sichergestellt.

Lüneburg - Radfahrerin nach Kollision schwerverletzt

Am 05.05.2025 kollidierte gegen 14:00 Uhr ein PKW in der Soltauer Straße mit einer Radfahrerin während eines Abbiegevorgangs auf dem Parkplatz des dortigen Schwimmbades. Die 57 Jahre alte Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 86 Jahre alten Fahrers des PKW wurden Mängel festgestellt, sodass der Führerschein sichergestellt wurde.

Deutsch Evern - Unfall zwischen Kind auf Roller und Radfahrer

Ein männlicher Radfahrer befuhr am 05.05.2025 gegen 07:30 Uhr die Tiergartenstraße auf einem kombinierten Geh- und Radweg. Dabei kollidierte er frontal mit einem Kind auf einem Roller. Dieses stürzte und verletzte sich leicht am Knie. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall - Radfahrer schwerverletzt

Ein 26 Jahre alter Radfahrer befuhr am 06.05.2025 gegen 07:30 Uhr die Von-Dassel-Straße und beabsichtigte nach links auf die Straße Am Kreideberg einzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem der Straße folgenden VW Caddy. Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der 37 Jahre alte PKW-Fahrer blieb unverletzt.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Wiederholt ohne Fahrerlaubnis - Führerschein sichergestellt

Am 05.05.2025 gegen 14:45 Uhr kontrollierte die Polizei einen Seat Toledo in der Lange Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der 78 Jahre alte Fahrer zum wiederholten Male ohne Fahrerlaubnis fuhr. Diese wurde ihm durch die Fahrerlaubnisbehörde entzogen. Er händigte der Polizei einen alten grauen Führerschein aus, welcher anschließend sichergestellt wurde.

Uelzen

Uelzen - Rucksack geöffnet - Portemonnaie gestohlen

Am Nachmittag des 05.05.2025 zwischen 14:50 Uhr und 15:05 Uhr wurde einer Frau in der Uelzener Innenstadt der Reißverschluss ihres Rucksacks geöffnet und ein Portemonnaie gestohlen. In diesem befanden sich Dokumente, Zahlungskarten und Bargeld im Gesamtwert von wenigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Hanstedt - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ein 59 Jahre alter Fahrer eines VW Caddy fuhr am 05.05.2025 gegen 11:15 Uhr die Landesstraße 250 aus Wriedel in Richtung Ebstorf. Auf Höhe der Ortschaft Brauel beabsichtigte ein 79 Jahre alter Fahrer eines Honda CR-V von der Kreisstraße 23 auf die L250 einzubiegen. Dabei kollidierte er mit dem bevorrechtigten VW Caddy. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leichtverletzt. Der Sachschaden an den PKW liegt bei mehreren Tausend Euro. Die Fahrbahn wurde vorübergehend gesperrt.

Uelzen/ Bad Bevensen - Zwei Audi Q5 entwendet - Keyless-Go-System vorhanden

In der Nacht zum 06.05.2025 wurden in Uelzen sowie in Bad Bevensen jeweils ein Audi Q5 entwendet. Einer der PKW stand zum Tatzeitpunkt auf einem öffentlichen, frei zugänglichen Parkplatz in der Medinger Straße (Bad Bevensen). Der zweite Audi befand sich auf einem Grundstück in der Welfenstraße in Uelzen. Beide Fahrzeuge verfügen über ein Keyless-Go-System. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps für Fahrzeuge mit Keyless-Go-System:

- Bewahren Sie ihre Fahrzeugschlüssel in einem schützenden Behältnis.

- Lassen Sie ihre Schlüssel nicht in der Nähe von der Haustür, lieber mittig des Hauses.

- Parken Sie ihr Fahrzeug wenn möglich in einer verschlossenen Garage.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

