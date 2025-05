Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kontrollen auf dem Frühjahrsmarkt ++ Hohe Anzahl an Vapes (elektronische Zigaretten) bei Jugendlichen sichergestellt ++ Gefahren und Aufklärungsarbeit ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Die Polizei hat in enger Kooperation mit dem Jugendschutz der Hansestadt Lüneburg und dem Ordnungsamt Jugendschutzkontrollen auf dem Frühjahrsmarkt durchgeführt. Eine langjährige Tradition die Früchte trägt.

Am Donnerstag, Freitag und Samstag wurden die Kontrollen jeweils von 15 Uhr bis 21 Uhr durchgeführt. Erfreulicherweise wurden keine Minderjährigen mit Alkohol angetroffen.

Auch das Rauchen von Zigaretten konnte nur vereinzelt festgestellt werden.

Alarmierend hingegen war die hohe Anzahl an Jugendlichen, welche sogenannte Vapes (Elektronische Zigaretten) dabei. In der Öffentlichkeit gilt: Die Abgabe (Verkauf, Weitergabe) von Tabakwaren und anderen nikotinhaltigen Erzeugnissen und deren Behältnissen an Kinder und Jugendliche ist verboten. Auch der Konsum von Tabakwaren und anderen nikotinhaltigen Erzeugnissen darf unter 18-Jährigen nicht gestattet werden.

Insgesamt wurden rund 30 dieser elektronischen Zigaretten sichergestellt. Die betroffenen Jugendlichen konnten in freundlichen Gesprächen über die Risiken aufgeklärt werden. Die allermeisten zeigten sich einsichtig.

Vapes sind bei Jugendlichen im Trend. Man findet sie im Internet, an Kiosken, in Supermärkten und an Tankstellen. Aber auch auf Schulhöfen oder größeren Veranstaltungen sind sie immer wieder festzustellen. Vapen ist ein Teil des Lifestyles geworden.

Die Gefahr wird von den jungen Menschen oft unterschätzt. Aufgrund des Nikotingehalts besteht ein hohes Abhängigkeitspotenzial. Die ausgestoßenen Aerosole können das Herz-Kreislaufsystem schädigen. Auch besteht die Möglichkeit, dass beim Dampfen krebserregende Substanzen entstehen. Möglichen Langzeitfolgen sind bislang noch nicht mal erforscht.

Die sichergestellten Vapes gelten als Elektro-Altgeräte und werden dementsprechend im Einverständnis der Betroffenen fachgerecht entsorgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell