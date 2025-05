Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bei Verfolgungsfahrt auf Polizeibeamtin losgefahren - Fahrer unter Einfluss und ohne Fahrerlaubnis ++ Brand einer Hecke - Polizei mahnt ++ Unfall zwischen PKW und Kraftrad ++ Damenrad entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Damenrad entwendet

Zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr entwendeten Unbekannte am 01.05.2025 Am Kreideberg auf einer Wiese am dortigen See ein Damenrad. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt mit einem Bügelrahmenschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheibe einschlagen - Umhängetasche gestohlen

Eine derzeit unbekannte Person schlug am 01.05.2025 zwischen 12:00 Uhr und 15:15 Uhr mit einem Stein die Fensterscheibe eines VW Polo Am Altenbrücker Ziegelhof ein. Anschließend entwendete er eine Umhängetasche aus dem Fahrzeug und entfernte sich. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Bei Verfolgungsfahrt auf Polizeibeamtin losgefahren - Fahrer unter Einfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Morgen des 01.05.2025 entzog sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei Sachsen-Anhalt ein PKW einer Verkehrskontrolle und fuhr in Lemgow in das Zuständigkeitsgebiet des Polizeikommissariats Lüchow. Ein Streifenwagen aus Sachsen-Anhalt sowie ein Streifenwagen des Polizeikommissariats Lüchow nahmen die Verfolgung des weißen VW Caddy auf. Dieser fuhr im Rahmen der Flucht gegen 08:00 Uhr auf das Gelände der Lüchower Polizei, Saaßer Chaussee, auf und wendete dort. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über einen Bordstein, wodurch seine Reifen beschädigt wurden, und anschließend auf eine 26 Jahre alte Polizeibeamtin zu. Diese konnte einen Zusammenstoß durch einen Sprung zur Seite verhindern und blieb unverletzt. Der Fluchtwagen setzte seine Fahrt fort und verunfallte anschließend in dem Kreisverkehr Bundesstraße 248/Seerauer Straße. Der Fahrer wurde von der Polizei zur Dienststelle verbracht und leistete während der Maßnahme Widerstand. Aufgrund des Verdachtes einer Beeinflussung bei dem 33-Jährigen wurde eine Blutentnahme durch die Staatsanwaltschaft Lüneburg angeordnet. Bei Durchsuchungen des Fahrzeugs und des Mannes wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die weiteren Ermittlungen hat der Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Lüchow aufgenommen. Der Mann wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg aus den strafprozessualen Maßnahmen entlassen.

Dannenberg - Einbruch in Supermarkt - Diebesgut unbekannt

Drei Männer hebelten am 01.05.2025 gegen 04:00 Uhr an der Notausgangstür eines Supermarktes in der Lüneburger Straße. Dadurch zerbrach ein Glaselement und mindestens zwei der Männer betraten das Objekt. Sie flüchteten als wenig später der Alarm ausgelöst wurde. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Einer der Männer trug eine olivgrüne Jacke und eine schwarze Jeans. Ein anderer trug eine dunkle Jacke und dazu eine helle Hose. Der Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Küsten - Unfall auf Kreisstraße

Am 02.05.2025 gegen 09:30 Uhr kollidierten zwei PKW frontal auf der Kreisstraße 8, Höhe der Ortschaft Beutow. Dabei kam aus bislang ungeklärter Ursache ein Skoda auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem VW Crafter. Die Fahrerin des Skoda im Alter von 66 Jahren wurde schwerverletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Crafter blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn wurde vorrübergehend gesperrt.

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung auf Parkplatz

Am 01.05.2025 gegen 01:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz Am Taterhof zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Dabei schlugen drei derzeit Unbekannte auf einen 25-Jährigen ein und verletzten diesen am Kopf. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei konnte die Männer im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Uelzen - Beeinflusst mit PKW unterwegs - keine Fahrerlaubnis

Am 01.05.2025 gegen 14:45 Uhr befuhr ein 33 Jahre alter Mann mit einem Opel Astra die Hauptstraße. Er wurde anschließend von einer Polizeistreife kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,14 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Ebstorf - Brand einer Hecke - Polizei mahnt

Am 30.04.2025 gegen 12:45 Uhr geriet eine Hecke im Mittelweg in Brand. Eine Brandausweitung konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden. Ursächlich war das Abbrennen von Unkraut durch einen Bewohner. Die Polizei mahnt zur Vorsicht im Umgang mit Feuer bei den aktuell trockenen Verhältnissen.

Uelzen - Unfall zwischen PKW und Kraftrad

Am 01.05.2025 gegen 17:30 Uhr beabsichtigte ein 65 Jahre alter Mann in einem VW Golf von der Straße Im Wiesengrund in die Hochgraefestraße in Richtung Hambrocker Straße einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links der Straße folgenden Kradfahrer im Alter von 51 Jahren. Bei dem Zusammenstoß wurde der 51-Jährige schwerverletzt. Der 65-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 23000 Euro geschätzt.

