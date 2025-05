Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 30.04. - 01.05.2025 ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg

Adendorf - räuberische Erpressung

Am gestrigen Nachmittag gegen 15 Uhr kam es zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil der Mitarbeiterin eines Obststandes im Adendorfer Kirchweg. Ein männlicher Täter begab sich demnach maskiert zu dem Verkaufsstand, bedrohte diese mittels eines mitgeführten gefährlichen Werkzeuges und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Mit der Beute konnte der Täter bis dato unerkannt flüchten. Er konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 30 Jahre, ca. 190 cm, bekleidet mit einem hellkariertem Hemd, einer Jeans und einem dunklen Basecap.

Hinweise gerne an die Polizei Lüneburg unter Tel.: 04131/8306-2215.

Bleckede - Betrunken "Ab durch die Hecke"

Stark betrunken setzte sich am frühen Donnerstagmorgen eine 42-Jährige aus dem Landkreis Lüneburg an das Steuer ihres Fiat Panda. Da sich Alkohol und Autofahren nicht vertragen, endete die Fahrt in Bleckede in einer Hecke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille ergab, daher tauschte die Bezechte ihren Führerschein gegen eine Blutprobe ein. Bis auf Weiteres darf sie nun keine Kraftfahrzeuge mehr führen.

Nahrendorf - Prügel nach Türöffnung

Ein unsanftes Weckkommando überraschte am Donnerstagmorgen um 04:00 Uhr einen 34-Jährigen aus Nahrendorf. Mehrere Täter klingelten zunächst bei dem Opfer, welches daraufhin die Tür öffnete. Anschließend traktierten diese ihn mit mehreren Schlägen in dessen Gesicht. Er wurde leicht verletzt. Die Hintergründe zu dem Geschehen sind bisher nicht bekannt.

Landkreis Uelzen

Körperliche Auseinandersetzung Aufgrund von Streitigkeiten am Vortag kommt es am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hauenriede in Uelzen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden. Dabei schlagen mehrere Personen gemeinsam auf einen 15-Jährigen ein.

Angriff mit Messer

Ein 28-jähriger Mann wird in der Nacht zu Donnerstag in der Uelzener Innenstadt von einem bislang Unbekannten mit einem Messer am Arm verletzt und anschließend weiter damit bedroht. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Uelzen unter 0581-9300 entgegen.

Brennender Briefkasten

In der Lüneburger Straße in Bad Bevensen wird in Mittwochnacht der Inhalt eines Briefkastens der Deutschen Post in Brand gesetzt. Sämtliche enthaltene Briefsendungen brennen dabei vollständig ab, am Briefkasten entsteht Sachschaden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Bad Bevensen unter 05821-976550 entgegen. .

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Dannenberg

Randalierer zerschlagen Scheiben - Zeugen gesucht Zwei Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in der Dannenberger Innenstadt gegen mehrere Schaufenster getreten und die Fensterscheibe einer Gaststätte mit einem Stein eingeschlagen. Die Unbekannten traten gegen 23.30 Uhr in der Langen Straße gegen mehrere Schaufensterscheiben, die dadurch teilweise beschädigt wurden. Zudem schlugen sie bei einer Gaststätte an der Straße An der Kirche mit einem Ziegelstein eine Scheibe ein und entriegelten durch das entstandene Loch das Fenster. Anschließend stiegen sie in den Gastraum ein. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit noch unklar. Einer der Täter soll männlich und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein, er trug eine Mütze, ein dunkles Oberteil und Jeans. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dannenberg unter der Rufnummer 05861 98576-0 zu melden.

Dannenberg

In Supermarkt eingebrochen - Zeugen gesucht Drei Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen in einen Supermarkt an der Lüneburger Straße eingebrochen. Die Täter hebelten gegen 04.15 Uhr eine Tür des Supermarkts auf. Sie betraten die Räumlichkeiten, stahlen jedoch ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dannenberg unter der Rufnummer 05861 98576-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell