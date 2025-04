Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei ermittelt wegen Betrug - Love-Scamming ++ Schusswaffen und Cannabis aufgefunden ++ Durch unverschlossene Tür in Wohnhaus eingedrungen ++ Geldbörse entwendet - Verwertungstat ++

Lüneburg

Lüneburg - Mit Gegenstand am Kopf verletzt

Ein unbekannter Mann schlug am 28.04.2025 einem 36-Jährigen an der Haltestelle St. Lambertiplatz mit einem derzeit unbekannten Gegenstand gegen den Kopf. Der 36-Jährige erlitt eine Platzwunde und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei konnte den Täter nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Schusswaffen und Cannabis aufgefunden

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes in der Nacht zum 30.04.2025 aufgrund einer Schussverletzung im Bereich der Wade bei einem 39 Jahre alten Mann wurden mehrere Schusswaffen sowie diverse Cannabispflanzen aufgefunden. Der Einsatzort befand sich in einer Wohnung im Ortsteil Hagen. Beim Betreten der Wohnung fand die Polizei eine Schusswaffe unter einem Sofa. Weitere Räumlichkeiten wurden anschließend durchsucht und führten zu der Beschlagnahme von weiteren Schusswaffen, Messern sowie einem Schlagring. Zusätzlich wurden rund 100 Cannabispflanzen sowie entsprechende Anbau-Utensilien in einem anderen Zimmer festgestellt. Die Ermittlungen zu den Waffen und Betäubungsmitteln werden vom Zentralen Kriminaldienst in Lüneburg geführt. Nach ersten Erkenntnissen hält es die Polizei für möglich, dass der 39-Jährige sich die Schussverletzung versehentlich selbst zugefügt hat. Er wurde medizinisch behandelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Bleckede OT Barskamp - Durch unverschlossene Tür in Wohnhaus eingedrungen

Ein derzeit unbekannter Mann betrat am 29.04.2025 gegen 13:15 Uhr durch eine unverschlossene Tür ein Wohnhaus im Horndorfer Weg. Dort durchsuchte er Schubladen und entwendete eine gefüllte Geldbörse im Gesamtwert von wenigen hundert Euro aus einer Handtasche. Anschließend verließ er das Grundstück. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: - ca. 35 Jahre alt - etwa 180-185 groß - kräftige Figur - schwarze, kurze Haare

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Geldbörse entwendet - Verwertungstat

Während eines Einkaufes in einem Supermarkt in der Straße "Schützenmarsch" am 29.04.2025 gegen 10:15 Uhr wurde einer Seniorin die Geldbörse entwendet. Anschließend wurde mit einer Zahlungskarte aus der Geldbörse ein Betrag von einigen hundert Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben. Die Polizei mahnt: "Verwahren sie ihre Wertgegenstände in verschlossenen Taschen dicht am Körper." Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg - Zwei angeschlossene Fahrräder entwendet

Unbekannte haben in der Nacht zum 29.04.2025 zwei Fahrräder vor einem Mehrfamilienhaus in der Marschtorstraße entwendet. Das Herrenrad und das Kinderfahrrad waren zum Tatzeitpunkt angeschlossen. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Ladendieb wird von Zeugen angesprochen - Hausverbot

Am 29.04.2025 gegen 17:00 Uhr betrat ein 51 Jahre alter Mann ein Lebensmittelgeschäft in der St.-Viti-Straße und steckte Nahrungsmittel im Wert von rund 10 Euro in seinen Rucksack. Er zahle an der Kasse lediglich ein Teil der Ware und begab sich zum Ausgang. Dort wurde er von einem Zeugen angesprochen. Das Diebesgut wurde im Rucksack aufgefunden. Der Mann erhielt neben einem Strafverfahren auch ein Hausverbot.

Uelzen - Unverschlossener PKW gestohlen

Im Zeitraum vom 28.04.2025 bis zum 29.04.2025 wurde in der Alewinstraße auf einem Parkplatz ein Citroen C2 gestohlen. Zum Tatzeitpunkt war das Fahrzeug unverschlossen und der Fahrzeugschlüssel befand sich in einem Ablagefach. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen, OT. Holdenstedt - Versuchter Diebstahl aus Pkw - Polizei sucht weitere Geschädigte

Bereits am 17.04.25 wurden in der Pressemitteilung Geschädigte von Diebstählen aus Pkw in Westerweyhe gesucht. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/6015677

Nun sucht die Polizei Uelzen nach Geschädigten im Bereich Holdenstedt. Am 28.04.25 soll es gegen 23:30 Uhr zu einem versuchten Diebstahl aus einem Pkw in der Holdenstedter Straße gekommen sein. Der Pkw befand sich auf einem Grundstück, sodass die Bewohnerin dies bemerkte und nach draußen ging. Eine bisher unbekannte Person flüchtete in der Folge. Nach ersten Ermittlungen war dies vermutlich nicht der einzige betroffene Pkw. Sollte es zu weiteren Diebstählen oder auch Versuchstaten gekommen sein, kann dies jederzeit bei der Polizei Uelzen angezeigt werden.

Weitere Hinweise werden auch telefonisch unter, Tel. 0581-930-0, entgegengenommen.

Uelzen - Polizei ermittelt wegen Betrug - Love-Scamming

Die Polizei Uelzen ermittelt aufgrund eines Betrugssachverhaltes mit dem sogenannten "Love-Scamming" Phänomen. Einer Uelzenerin wurde durch eine Internetbekanntschaft jahrelang eine Freundschaft/Partnerschaft vorgetäuscht. Im Laufe dieser Zeit kaufte die Frau Geschenkgutscheine im Wert von einigen tausend Euro und machte dem Mann diese zugänglich. Zu einem persönlichen Treffen ist es in dieser Zeit nicht gekommen. Die Polizei gibt folgende Tipps:

- Bleiben Sie auf der Plattform: Betrüger drängen oft darauf, die Unterhaltung auf andere Kanäle zu verlegen. Am sichersten ist es, auf der Dating-App zu bleiben, wo Schutzmechanismen und Sicherheitsfunktionen integriert sind.

- Vorsicht bei schnellen Liebesbekundungen: Übermäßige Zuneigung zu Beginn könnte ein Hinweis auf "Love Bombing" sein - eine Strategie, bei der durch Schmeichelei und Zuneigung Manipulation und Kontrolle erreicht werden sollen.

- Teilen Sie keine persönlichen Informationen: Vermeiden Sie es, Details wie Ihre Adresse, Ihren Arbeitsplatz oder finanzielle Informationen preiszugeben.

- Misstrauen Sie Geldforderungen: Betrüger bitten häufig um finanzielle Hilfe oder erschaffen Krisensituationen.

- Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl: Beenden Sie die Unterhaltung und brechen Sie den Kontakt ab, wenn sich etwas falsch anfühlt.

- Nutzen Sie Rückwärts-Bildersuche: Überprüfen Sie, ob Profilfotos auch anderswo im Internet erscheinen - ein mögliches Indiz für eine falsche Identität.

- Melden Sie verdächtiges Verhalten: Das Melden ungewöhnlicher Profile hilft, die Community sicher zu halten.

- Geben Sie keine persönlichen Daten, Bankverbindungen oder private intime Fotos heraus! Diese könnten missbräuchlich verwendet werden.

