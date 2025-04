POL-LG: ++ Lüneburg - Durchsuchung führt zum Auffinden von diversem Diebesgut und Betäubungsmitteln ++ Rehlingen/Soderstorf - GPS-Sensoren von Traktoren entwendet ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 29.04.2025

Lüneburg

Lüneburg - Durchsuchung führt zum Auffinden von diversem Diebesgut und Betäubungsmitteln - Ermittlungen dauern an

Bereits in den Morgenstunden des 28.04.2025 wurde in einer Wohnung im Stadtteil Schützenplatz erfolgreich ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Im Rahmen dieser Durchsuchung, bei einem 41-jährigen Beschuldigten, konnte diverses Diebesgut aufgefunden werden, welches unter anderem aus jüngsten Wohnungseinbruchsdiebstählen stammt. Darüber hinaus diverse Uhren und Münzsammlungen bei denen es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch um Diebesgut handelt. Weiter kam es zum Fund einer Vielzahl verschreibungspflichtiger Medikamente, welche teilweise unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Für den Verkauf abgepacktes Marihuana, eine größere Menge Kokain und mehrere Schreckschusswaffen wurden ebenso sichergestellt. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Eigentumsverhältnissen in Bezug auf das sichergestellte Diebesgut, dauern an.

Lüneburg - Ladendieb entblößt sich in der Innenstadt - Ingewahrsamnahme folgt

Am 28.04.25 gegen 13:40 Uhr betrat ein Mann ein Bekleidungsgeschäft in der Grapengießerstraße und nahm mehrere Kleidungsstücke mit in die Umkleide. Hier wurde er bereits durch eine Mitarbeiterin beobachtet. Beim Verlassen des Geschäftes löste die Diebstahlssicherung aus und der 55-Jährige wurde mit der entwendeten Kleidung gestellt. Bereits eine gute Stunde zuvor fiel der 55-Jährige in der Innenstadt auf, weil er sich vor mehreren Personen entblößte. Er erhielt in der Folge einen Platzverweis. Diesem kam er 55-Jährige nicht nach, sodass er den restlichen Nachmittag im Gewahrsam der Polizei verbrachte.

Rehlingen/Soderstorf - GPS-Sensoren von Traktoren entwendet - Zeugen gesucht

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es gleich zu zwei Diebstählen an Traktoren in der Hauptstraße in Rehlingen. Neben einem Empfänger wurde auch ein Display eines Traktors durch Unbekannte von einem landwirtschaftlichen Hof entwendet. Hierdurch entstand Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Vermutlich in der Nacht vom 28.04. auf den 29.04.25 entfernten Unbekannte zwei GPS-Empfänger von landwirtschaftlichen Zugmaschinen im Bereich des Lübberstedter Weges in Soderstorf. Bei einer weiteren Maschine wurde versucht der Empfänger zu entwenden, dieser wurde allerdings dabei beschädigt. Es entstand Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüneburg - Werkzeug aus Handwerksbetrieb entwendet - Hinweise

Am 28.04.25 zwischen 13:00 und 15:00 Uhr warfen Unbekannte einen Stein durch ein Fenster eines Handwerksbetriebes in der August-Wellenkamp-Straße. Diese gelangten so ins Innere und durchsuchten die Werkstatt. Entwendet wurden unter anderem eine Akku-Säge und ein Akku-Schrauber. Es entstand Sachschaden von mehr als 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Scharnebeck - Auseinandersetzung in Wohnunterkunft

Am Abend des 28.04.25 kam es gegen 21:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einer Wohnunterkunft in der Hauptstraße. Zwei 21 und 38 Jahre alte Männer gerieten in einen Streit. Hierbei schlug der 38-Jährige seinem Kontrahenten mehrere Male ins Gesicht. Der 21-Jährige zerstörte den Pullover des 38-Jährigen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Radfahrer nach Zusammenstoß leicht verletzt

Am 28.04.25 gegen 14:20 Uhr kam es auf dem Radweg der Dahlenburger Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Beide Fahrer im Alter von 33 und 59 Jahren begegneten sich auf dem Radweg und stießen aus bislang ungeklärter Ursache zusammen, sodass sie stürzten. Beide wurden leicht verletzt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Brand eines Mini-Baggers

Zu einem Brand eines Mini-Baggers kam es in den Abendstunden des 28.04.25 im Breeser Weg. Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein hinter Bürocontainern abgestellter Mini-Bagger auf einem Betriebsgelände Feuer und brannte in der Folge komplett aus. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Uelzen

Uelzen - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Am 28.04.25 gegen 12:00 Uhr kam es innerhalb einer Wohnung zwischen einem 37-Jährigen und seiner Partnerin zu einer Häuslichen Gewalt. Der 37-Jährige schlug und schubste die Frau, zudem beleidigte er sie. Der 37-Jährige wurde aus diesem Grund für mehrere Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen.

Wriedel - Einbruch in Lagerhalle und Scheune - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 27.04. auf den 28.04.25 brachen Unbekannte in eine Halle eines landwirtschaftlichen Hofes in der Langlinger Straße ein. In der Halle wurden weitere Innentüren gewaltsam geöffnet und ein Bewegungsmelder zerstört. Diebesgut wurde nach bisherigen Kenntnissen nicht erlangt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Im gleichen Zeitraum brachen Unbekannte das Vorhängeschloss zu einer Scheune im Bereich Holthusen I auf. Diebesgut wurde auch hier nach bisherigen Kenntnissen nicht erlangt.

Uelzen - Mann mit Tasche im Gebüsch gemeldet - Polizeibeamte stellen mutmaßliches Diebesgut sicher

Am 28.04.25 gegen 16:20 Uhr wird der Polizei eine verdächtige Person im Bereich des Ilmenauufers gemeldet. Vor Ort kann ein bereits häufiger polizeilich in Erscheinung getretener 21-Jähriger festgestellt werden. Der 21-Jährige versteckte beim Vorbeifahren des Streifenwagens eine Sporttasche im Gebüsch. Bei Durchsicht dieser Tasche und einem weiteren Rucksack konnten diverse originalverpackte Parfums und Alkoholflaschen fest- und sichergestellt werden. Der Wert des mutmaßlichen Diebesgutes lag bei über 1000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Bad Bevensen - Vandalismus im Kurpark - Zeugen gesucht

Vermutlich im Verlauf des vergangenen Wochenendes beschädigten Unbekannte diverse Schilder und zwei Stromverteilerkästen im Bereich des Kurparkes in der Brückenstraße. Ein Deckel eines Stromkastens wurde in die Ilmenau geworfen. Es entstand Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Ebstorf - Pkw nach Unfall am 17.04.25 stark beschädigt - Verursacher flüchtet

Am 17.04.25 zwischen 16:00 und 18:10 Uhr wurde in der Lüneburger Straße ein geparkter PKW VW Golf Plus durch ein bisher unbekanntes Kraftfahrzeug nicht unerheblich beschädigt. Der PKW parkte in Höhe der Hausnummern 5-9. Der Schaden beträgt etwa 8000 Euro. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Verursacher um einen LKW handelte.

Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Unfall auf Parkplatz - Pkw fährt durch Beet in Hecke

Am 29.04.25 gegen 09:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Straße Hauenriede zu einem Verkehrsunfall. Eine 85-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda beabsichtigte mit ihrem Pkw in eine Parklücke zu fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie durch ein Beet, touchierte einen weiteren Pkw und kam schließlich in einer Hecke zum Stehen. Insgesamt entstand Sachschaden von gut 8000 Euro. Der Pkw Skoda musste mittels Abschlepper aus der Hecke geholt werden. Verletzt wurde niemand.

