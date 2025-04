Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg Lüchow-Dbg. Uelzen vom 25.04. - 27.04.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg -Falschgeld im Umlauf

Am 25.04.2025 wird in den Abendstunden im Lüneburger Stadtgebiet mehrfach mit falschen 50 Euro Banknoten in unterschiedlichen Supermärkten bezahlt. Durch Mitarbeiter an der Kasse werden die 50 Euro Banknoten (Falsifikate) erkannt und die Polizei verständigt. Das Falschgeld wurde sichergestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lüneburg -PKW Aufbrüche

In der Nacht vom 25.04.2025 auf den 26.04.2025 kommt es in Lüneburg Am Altenbrückerdamm und in der Straße An der Roten Bleiche zu PKW-Aufbrüchen. Es wurde jeweils die Seitenscheiben mit einem unbekannten Gegenstand einschlagen. Aus dem PKW Am Altenbrückerdamm wurde ein Rucksack entwendet. Bei dem anderen PKW ist zurzeit noch unbekannt, ob Diebesgut erlangt wurde. Bislang gibt es keine Täterhinweise.

Lüneburg -Alkoholisiert im Straßenverkehr Am 26.04.2025, gegen 00:48 Uhr, stellt eine Streifenwagenbesatzung einen PKW im Straßenverkehr mit auffälliger Fahrweise fest. Der PKW wird gestoppt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt 1,22 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Lüneburg -Ladendiebstahl mit Waffen

Am 26.04.2025, gegen 15:41 Uhr, kam in einem Kaufhaus in der Bäckerstraße zu einem Ladendiebstahl mit Waffen. Der Täter zog sich in der Umkleidekabine eine Jacke über und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Der Täter konnte vom Ladendetektiv gestellt werden. Bei der körperlichen Durchsuchung wurde ein Messer mit einer Klingenlänge von 4,5cm griffbereit aufgefunden.

Lüneburg - Raub im Tunnel

Am 27.04.2025, gegen 02:08 Uhr wurde ein männliches Opfer von zwei männlichen unbekannten Tätern in einem Tunnel in der Adolf-Reichwein-Straße ausgeraubt. Die Täter schlagen auf das Opfer ein und verlangen das mitgeführte Bargeld. Die Täter flüchten anschließend unerkannt mit 400 Euro Bargeld. Eine Nahbereichsfahndung durch mehrere Streifenwagen verlief negativ.

Barum -Häusliche Gewalt -Wegweisung für 10 Tage Am 25.04.2025, gegen 22:41 Uhr kam es in Barum zwischen einem Ehepaar zu einer Häuslichen Gewalt. Die Ehefrau wurde von ihrem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und bekam eine Kopfnuss. Das Opfer rettete sich vor ihrem Ehemann, in dem sie aus dem Haus flüchtete. Dem Verursacher wurde durch die Polizei eine Wegweisung für 10 Tage ausgesprochen und eine Ingewahrsamnahme angedroht.

Vögelsen - Alkoholisiert auf dem Escooter verunfallt Am 26.04.2025, gegen 23:50 Uhr , wurde ein alkoholisierter Escooterfahrer von Zeugen beobachtet, wie er auf dem Gehweg in Schlangenlinien fuhr. Dieser kam aufgrund seiner Fahrweise vom Gehweg auf die Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sich der Escooterfahrer am Kopf. Eine Alkotest ergab einen Atemalkoholwert von 1,79 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Lüchow

Gorleben -Pedelec aus Schuppen entwendet In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Gorleben, bei zwei gegenüberliegenden Nachbarn, jeweils ein Pedelec aus dem Holzschuppen entwendet.

Uelzen

Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 18:00 Uhr, kam es in Uelzen, Kreuzungsbereich Brauerstraße/Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-jährige PKW-Fahrerin beabsichtigt den Kreuzungsbereich zu queren und nimmt dabei dem bevorrechtigten 23-jährigen Kradfahrer die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß bei dem der Kradfahrer leicht verletzt wird. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 18:15 Uhr, kam es in Wriedel, Kirchsteig, zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige befährt verbotswidrig den Gehweg mit ihrem Pedelec und stößt mit einem, den Gehweg kreuzenden, 10-jährigen Kind zusammen, welches auf seinem Fahrrad unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt.

Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, gegen 20:30 Uhr, meldet ein aufmerksamer Zeuge einen, in "Schlangenlinien" fahrenden, PKW in Suderburg. Der PKW kann an der Halteranschrift festgestellt werden. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers kann festgestellt werden, dass dieser unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,35 Promille. Gegen den 30-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, um 15:50 Uhr, fiel einer Streife in Bad Bevensen, Römstedter Straße. Ein PKW auf. Bei der anschließenden Kontrolle der 58-jährige Fahrzeugführerin stellten sie Atemalkholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, um 15:45 Uhr, kontrollierten Beamte in Uelzen, Schillerstraße, einen 26-jährigen PKW-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten sie körperliche Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Häusliche Gewalt

Samstagabend, 22:15 Uhr, bedrohte ein 29-jähriger im Streit seine 26-jährige Ehefrau mit einer Schreckschusswaffe und einem Messer in Ebstorf, Am Schildenkamp und versuchte sie noch zu schlagen. Die Beamten verwiesen den Mann für 10 Tage der Wohnung und leiteten ein Strafverfahren ein.

