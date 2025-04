Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dannenberg - Junge Motorradfahrerin nach Unfall verletzt - Verursacher flüchtig ++ Lüneburg - Sachbeschädigung durch Graffiti - Verursacher gestellt ++ ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 25.04.2025

Lüneburg

Lüneburg - Alkoholdieb im Supermarkt

Am 24.04.25 gegen 16:00 Uhr kam es in einem Supermarkt Am Alten Eisenwerk zu einem Diebstahl von Alkohol. Ein 53-Jähriger steckte sich mehrere Flaschen in seinen Hosenbund und wollte damit den Kassenbereich passieren. Dort wurde er dann vom Ladendetektiv angesprochen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Zwischen dem 22.04. und dem 24.04.25 gelangten Unbekannte gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in der Stendaler Straße. Diese wurde durchwühlt und unter anderem Bargeld und ein Pedelec der Marke Bergamont entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung durch Graffiti - Verursacher gestellt

In der Nacht zum 25.04.25 stellten Polizeibeamte einen jungen Mann im Bereich eines Verteilerkastens in der Straße Im Dorf fest. Dort besprühte dieser den Kasten gerade mit einer Sprühdose. Der Verursacher flüchtete, konnte aber durch Polizeibeamte gestellt werden. Es folgte eine Durchsuchung bei dem 20-Jährigen. Hierbei wurden unter anderem Tatmittel sichergestellt. Bereits in der Nacht entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei ermittelt aktuell, auch bezüglich zurückliegender gleichgelagerter Straftaten.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - E-Scooter-Fahrerin unter Einfluss und ohne Versicherung unterwegs

Am 24.04.25 gegen 18:45 Uhr wurde eine 15-Jährige mit ihrem E-Scooter kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich eine Beeinflussung durch THC bei der Jugendlichen heraus. Weiter war der E-Scooter nicht versichert. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug wurde untersagt.

Dannenberg - Junge Motorradfahrerin nach Unfall verletzt - Verursacher flüchtig

Am 24.04.25 gegen kurz vor 16:00 Uhr kam es auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Pisselberg und Dannenberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Fahrerin eines Motorrades befuhr den Weg in Richtung Dannenberg. Im Kurvenbereich kam ihr ein Auto entgegen, welches sich mittig auf der Fahrbahn befand, sodass die 16-Jährige ausweichen musste. Diese verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum. Sie wurde leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer einer vermutlich grauen Mercedes Limousine flüchtete. Es entstand Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Bedrohung von Jugendlichen

Am 24.04.25 gegen kurz vor 20:00 Uhr kam es in der Lindenstraße zu einer Bedrohung von drei jungen Menschen durch einen alkoholisierten 38-Jährigen. Dieser ging teils bedrohlich auf die Personengruppe zu und drohte diese auch zu schlagen. Der 38-Jährige konnte festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Da der 38-Jährige erheblich alkoholisiert und gegenüber den eingesetzten Beamten sehr aggressiv auftrat, wurde er in Gewahrsam genommen.

Wrestedt - Fahrradkontrollen an der Grundschule Wrestedt

Am Morgen des 25.04.25 kontrollierten Polizeibeamte etwa 70 Fahrräder an der Grundschule in Wrestedt in der dortigen Bahnhofstraße. Vereinzelt konnten defekte Beleuchtungen oder Bremsen festgestellt werden. Insgesamt waren die Fahrräder aber meist verkehrstüchtig.

