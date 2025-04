Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Alkoholdieb mit Trolley erwischt ++ Junge Radfahrerin bei Unfall verletzt - Verursacherin entfernt sich ++ Handtasche aus unverschlossenem PKW entwendet ++ In Vereinsheim eingebrochen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Alkoholdieb mit Trolley erwischt

Am 23.04.25 gegen 16:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Sülfmeisterstraße zu einem Ladendiebstahl. Hier beobachtete eine Mitarbeiterin, dass eine männliche Person mehrere Alkoholflaschen in einen Trolley packte. Mit diesem beabsichtigte der Mann den Laden zu verlassen. Entsprechend wurde der 42-Jährige am Verlassen des Marktes gehindert. Er hatte Alkoholflaschen im Wert von über 250 Euro entwendet.

Lüneburg - Gartenpforten im Kleingartenverein beschädigt - Hinweise

In der Nacht vom 22.04. auf den 23.04.25 wurden mindestens zwei Gartenpforten in einem Kleingartenverein an der Bleckeder Landstraße durch Unbekannte beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Junge Radfahrerin bei Unfall verletzt - Verursacherin entfernt sich

In den Mittagsstunden des 23.04.25 kam es in der Straße Im Dorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 11-jährige Radfahrerin befuhr die Straße Im Dorf als sich eine Fahrerin mit ihrem Pkw Skoda näherte und vermutlich im Vorbeifahren das Fahrrad berührte, sodass die 11-Jährige zu Fall kam. Nach kurzem Gespräch entfernte sich die weibliche Fahrerin mit ihrem Fahrzeug. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen grauen oder hellbraunen Skoda Praktik gehandelt haben. Hinweise, insbesondere zur Verursacherin, nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Handtasche aus unverschlossenem PKW entwendet

Am 22.04.2025 zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr wurde aus einem in der Drawehner Straße abgestellten PKW eine Handtasche entwendet. Zum Tatzeitpunkt war das Fahrzeug unverschlossen. In der Handtasche befand sich Bargeld, ein PKW-Schlüssel sowie diverse Dokumente im Gesamtwert von wenigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Zwei Männer stehlen Alkohol - Nach Flucht angetroffen

Zwei Männer im Alter von 28 und 40 Jahren betraten am 23.04.2025 gegen 12:15 Uhr einen Supermarkt in der Bahnhofstraße und entwendeten alkoholische Getränke im Wert von rund 50 Euro. Anschließend flüchteten sie fußläufig und konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen der Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Das Diebesgut konnte bei den Männern nicht mehr aufgefunden werden. Dem 40-Jährigen wurde bereits ein Hausverbot ausgesprochen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Unfall bei Parkvorgang - 73-Jähriger leichtverletzt

Am 23.04.2025 gegen 14:45 Uhr befuhr ein 73 Jahre alter Mann mit einem VW Scirocco die Heinrich-Meyerholz-Straße in Fahrtrichtung Groß Liederner Straße. Zeitgleich beabsichtigte ein VW Golf rückwärts aus einem Stellplatz auf die Straße aufzufahren. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der 73-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 61 Jahre alte Fahrer des VW Golf blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Bad Bevensen - Jugendliche Fußgänger verursachen Unfall

Am 23.04.2025 gegen 13:45 Uhr überquerten zwei Jugendliche die Fahrbahn der Dahlenburger Straße. Dabei achteten sie nicht auf zwei Radfahrende, welche hintereinander der Dahlenburger Straße in auswärtiger Richtung folgten. Die Radfahrenden stürzten, wodurch eine 62-Jährige leichtverletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen waren weitere Personen vor Ort, die etwas mitbekommen haben. Die Polizei sucht nach diesen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - PKW kollidieren - Verursacher unter Alkoholeinfluss

In der Straße Neu Ripdorf fuhr am 23.04.2025 gegen 17:30 Uhr ein 73 Jahre alter Mann mit einem PKW von einer Grundstücksauffahrt auf die Fahrbahn auf. Dabei kollidierte er mit einem bevorrechtigten BMW Mini. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergab ein Alkoholtest bei dem 73-Jährigen einen Wert von 0,49 Promille.

Suhlendorf - In Vereinsheim eingebrochen

Unbekannte schlugen in der Nacht zum 24.05.2025 mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Terrassentür eines Vereinsheimes in der Bevensener Straße ein. Anschließend öffneten sie die Tür und entwendeten Bargeld im Wert von unter 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

