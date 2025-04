Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dritter Blaulichttag in Lüchow-Dannenberg ++ THW in Lüchow Gastgeber ++ SAVE THE DATE 24.05.2025 ++

Lüneburg (ots)

Bereits zum dritten Mal findet am 24.05.2025 der Blaulichttag in Lüchow-Dannenberg statt. Nach der erstmaligen Durchführung auf dem Gelände der Polizei Lüchow folgte im September des vergangenen Jahres die zweite Veranstaltung in Dannenberg bei dem Deutschen Roten Kreuz. Rund jeweils 1000 Besuchende zählten die Verantwortlichen an den beiden Tagen. In diesem Jahr steht nun die Fortsetzung auf dem Gelände des THW in Lüchow, Konsul-Wester-Straße 12, an. Zeitgleich feiert der THW Ortsverband Lüchow-Dannenberg sein 60-jähriges Jubiläum. Interessierte können sich wieder auf umfangreiche Einblicke in die Arbeit ihrer Blaulichtorganisationen freuen. Neben dem THW wird auch die freiwillige Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft und die Polizei vor Ort sein. Der Zeitraum des Blaulichttages wird zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr liegen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Ortsbeauftragte des THW, Gisela Timme, freut sich in diesem Jahr Gastgeberin zu sein: "Für den Ortsverband Lüchow-Dannenberg ist der Blaulichttag 2025 ein ganz besonderer Tag. Unser Ortsverband wird in diesem Jahr 60 und die Mini-Gruppe zehn Jahre alt. Was gibt es schöneres, als diesen Tag im Kreise unserer großen Blaulichtfamilie zu feiern? Umso schöner ist es, zu diesem Anlass den Besuchenden einen Einblick in unsere Arbeit zu verschaffen." Weitere Informationen über die Veranstaltung werden zeitnah auf den Social-Media-Kanälen der Institutionen veröffentlicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell