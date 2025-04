Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 17.04.-18.04.2025+

Lüneburg (ots)

+Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 17.04.-18.04.2025+

Lüneburg

Lüneburg - Verkehrsunfall mit Krad

Am 16.04.2025, gegen 18:30 Uhr übersieht ein 22-Jähriger Motorradfahrer beim Überholvorgang in der Bleckeder Landstraße den nach links abbiegenden, wartepflichtigen Pkw und fährt auf. Hierbei verletzt sich die 59-Jährige Soziusfahrerin leicht und wird ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Adendorf - Zigarettenautomat gesprengt

Am Donnerstag kurz vor Mitternacht sprengen Unbekannte in der Heinrich-Hille-Straße/ Ecke Dorfstraße mit einem selbstgebauten Explosionsmittel einen Zigarettenautomaten. Aufgrund der Wucht der Sprengung wird der Automat zerstört und durch die bis zu 40 Meter herumfliegenden Trümmerteile geparkte Pkw beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei unter 04131/ 607-2215 entgegen.

Deutsch Evern - Glück im Unglück

Eine Anwohnerin bemerkt bei ihrer Nachbarin im Nachtigallenweg in den frühen Morgenstunden des 18.04.2025 eine brennende Mülltonne. Das Feuer greift auf einen Holzstapel über. Vor Eintreffen der Feuerwehr kann das Feuer selbstständig gelöscht werden. Vermutlich hat nicht ausreichend abgekühlte Asche aus einer Feuerschale den Brand ausgelöst. Es entsteht geringer Sachschaden am Carport.

Lüneburg - Ungebetener Gast

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangt eine unbekannte Person in der Straße Am Galgenberg durch Aufdrücken eines Gitters vor einem Kellerfenster in das Einfamilienhaus der schlafenden 82-Jährigen Bewohnerin. Das Haus wird größtenteils durchsucht. Als die Bewohnerin erwacht, hat der unerwünschte Gast das Haus bereits wieder verlassen. Bislang wird ein Parfum vermisst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell