POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch und Vandalismus in Schule ++ Uelzen - Schwerer Räuberischer Diebstahl aus Geschäft - Richter erlässt Haftbefehl ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 17.04.2025

Lüneburg

Lüneburg - Parksensoren ausgebaut - Zeugen gesucht

Vermutlich in der Nacht vom 15.04. auf den 16.04.25 bauten Unbekannte die Parksensoren eines geparkten Audi A6 aus und entwendeten diese. Das Auto befand sich geparkt auf einem Parkplatz in der Johanna-Kircher-Straße. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch und Vandalismus in Schule - Scheibe mit Stein eingeschlagen

Zwischen dem 15.04. und dem 16.04.25 brachen Unbekannte in eine Schule in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße ein. Eine Scheibe wurde mit einem Stein eingeworfen, sodass sich Zutritt zum Gebäude verschafft werden konnte. Einige Räume wurden verwüstet. Entwendet wurde unter anderem Bargeld. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrer stürzt nach Vorfahrtsverstoß durch Pkw - Pkw flüchtet

Am 16.04.25 kam es gegen 11:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Wallstraße Ecke Rote Straße. Ein 30-jähriger Radfahrer befuhr die Wallstraße in Richtung Haagestraße. Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr die Rote Straße in Richtung Handwerkerplatz. Der Autofahrer missachtete die Vorfahrt des 30-Jährigen, sodass dieser stark bremsen musste und von seinem Rad stürzte. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amt Neuhaus - Verkehrsunfall beim Abbiegen - Fahrerin leicht verletzt

Am 16.04.25 gegen 09:50 Uhr kam es im Bereich der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Fahrer eines Transporters stand mit seinem Fahrzeug zunächst auf der Fahrbahn, sodass eine 63-Jährige nach kurzem Warten in ihrem Pkw Ford an diesem Vorbeifuhr. Währen diese sich im Überholvorgang befand, bog der 32-Jährige nach links in einen angrenzenden Feldweg ab, sodass es zur Kollision kam. Die 63-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 8000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Nahrendorf, OT. Oldendorf (Göhrde) - Geschwindigkeitsüberwachung an der B216

Am 16.04.25 zwischen 16:00 und 18:00 Uhr wurde an der B216 die Geschwindigkeit durch Polizeibeamte kontrolliert. Insgesamt konnten in den zwei Stunden sechs Verstöße gegen die zulässige Geschwindigkeit von 80 km/h festgestellt werden. Das schnellste Fahrzeug konnte mit 112 km/h gemessen werden.

Dannenberg - Leblose Person aus Alter Jeetzel - Beschluss zur Obduktion erlassen

Wie bereits am 13.04.25 veröffentlicht wurde am frühen Nachmittag des 13.04.25 ein männlicher Leichnam im Fluss Alte Jeetzel gefunden. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/6012363) Durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst Lüchow wurde eine Obduktion des Leichnams, unter anderem zur Feststellung der noch ungeklärten Identität, angeregt. Diesem folgten die zuständige Staatsanwaltschaft Lüneburg und das Amtsgericht Lüneburg, sodass ein Beschluss erlassen wurde. Die Obduktion ist für die kommende Woche in der Rechtsmedizin Hamburg geplant.

Uelzen

Uelzen - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Am 16.04.25 kam es gegen 20:30 Uhr zu einer Häuslichen Gewalt in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Ein 25-Jähriger schlug seiner Ehefrau ins Gesicht und verletzte sie hierdurch leicht. Eine Wegweisung gegenüber dem 25-Jährigen aus der gemeinsamen Wohnung wurde ausgesprochen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Schwerer Räuberischer Diebstahl aus Geschäft - Richter erlässt Haftbefehl

Der bereits in dieser Woche wegen Ladendiebstählen und Bedrohung in Erscheinung getretene 39-jährige Uelzener ist am gestrigen Tag erneut straffällig geworden (Siehe Pressemitteilung vom 15.04.2025). Gegen 13:00 Uhr entwendete der Mann eine Jacke vor einem Geschäft in der Lüneburger Straße. Ein Zeuge bemerkte dies und informierte eine Mitarbeiterin. Ein weiterer Zeuge wollte den Mann aufhalten und wurde daraufhin mit einem Messer bedroht. Der Verursacher flüchtete, wurde jedoch im Rahmen der Fahndung mit der entwendeten Jacke angetroffen. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am heutigen Vormittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann, sodass dieser in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Westerweyhe - Diebstähle aus unverschlossenen Pkw am vergangenen Wochenende - Polizei sucht Geschädigte

Bereits am vergangenen Wochenende (11.-13.04.25) kam es zu einigen Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen im nördlichen Bereich von Westerweyhe. (siehe hierzu Pressemitteilung vom 13.04.25 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/6012322). Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich nun heraus, dass es noch einige weitere Taten sowohl im nördlichen, als auch im südlichen Bereich von Westerweyhe gab. Einige Diebstähle wurden erst nach Sicherung von Überwachungskameras auf Grundstücken bekannt. Sollten Diebstähle noch nicht zur Anzeige gebracht worden sein, kann dies jederzeit bei der Polizei Uelzen erfolgen.

Weitere Hinweise werden auch telefonisch unter, Tel. 0581-930-0, entgegengenommen.

