Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Sicher in die Motorradsaison 2025 starten - auch mit Blick auf das kommende Osterwochenende gibt die Polizei Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen einige Hinweise für den Saisonstart ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 15.04.2025

Sicher in die Motorradsaison 2025 starten - auch mit Blick auf das kommende Osterwochenende gibt die Polizei Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen einige Hinweise für den Saisonstart

Polizei appelliert: Geschwindigkeit anpassen - Rücksicht nehmen - Sichtbarkeit erhöhen

Mit dem Beginn des Frühlings steigen nicht nur die Temperaturen - auch die Zahl der Motorradfahrenden auf unseren Straßen nimmt deutlich zu. Viele Motorradbegeisterte werden die Gelegenheit nutzen, um ihre Maschinen aus der Garage zu holen und erste Ausfahrten zu unternehmen.

Doch gerade zu Saisonbeginn kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Motorradfahrende gehören nach wie vor zur Hochrisikogruppe im Straßenverkehr - nicht selten aufgrund von Selbstüberschätzung oder mangelnder Routine nach der Winterpause.

Klare Worte zum Saisonstart

Motorradfahren ist mit erheblichen Risiken verbunden. Statistisch gesehen ist mindestens jeder fünfte Verkehrstote in Deutschland ein Motorradfahrender. Im Jahr 2023 verloren 497 Motorradfahrende auf deutschen Straßen ihr Leben.

"Motorräder haben ein extremes Leistungs-Gewichts-Verhältnis und können in kürzester Zeit sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Diese Technik verlangt jedoch Disziplin und Verantwortungsbewusstsein. Ein Großteil der Motorradunfälle sind Alleinunfälle und könnten durch regelkonformes Fahren, insbesondere durch angepasste Geschwindigkeit, vermieden werden.", mahnt PHK Martin Schwanitz, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen.

Tipps für einen sicheren Saisonstart

1. Motorrad und Fahrer fit machen

Vor der ersten Ausfahrt sollte die Maschine gründlich auf Verkehrssicherheit überprüft werden - inklusive Reifen, Bremsen, Beleuchtung und Ölstand. Genauso wichtig: sich selbst wieder an das Fahrverhalten und die Reaktionsweise des Motorrads herantasten. Nach längerer Fahrpause ist ein behutsamer Einstieg entscheidend.

2. Körperlich vorbereiten

Die ersten Frühlingstage eignen sich hervorragend, um sich auch körperlich auf die Saison vorzubereiten. Motorradfahren ist körperlich fordernd - gezieltes Training kann helfen, Ausdauer, Reaktionsgeschwindigkeit und Beweglichkeit zu verbessern.

3. Sicherheitstrainings nutzen

Ein Fahrsicherheitstraining ist eine Investition in die eigene Sicherheit - nicht nur für Einsteiger. Auch erfahrene Biker profitieren von professionellem Feedback und praktischen Übungen. Ob als Einzelperson oder in der Gruppe: Ein Sicherheitstraining stärkt das Fahrgefühl, schafft Routine in Gefahrensituationen und kann sogar neue Kontakte ermöglichen.

4. Moderne Technik nutzen

Bei Neu- oder Gebrauchtkauf sollten Assistenzsysteme ein wichtiges Auswahlkriterium sein. Systeme wie kurventaugliches ABS, Stoppie- oder Wheelie-Kontrolle, Notrufsysteme oder Abstandsradar bieten ein zusätzliches Sicherheitsplus.

Motorradbekleidung ist Lebensschutz

Motorradkleidung dient nicht dem modischen Auftritt, sondern dem Schutz. Bei Unfällen kann sie Verletzungen mindern oder gar Leben retten. Achten Sie auf hochwertige, gut sichtbare Kleidung in Signalfarben.

"Motorradfahrende werden im Straßenverkehr leicht übersehen. Neben Abblendlicht kann eine zusätzliche Warnweste die Sichtbarkeit deutlich erhöhen", rät Martin Schwanitz.

Rücksicht auf Problemstrecken - keine Selbsttests auf der Landstraße

Auf bekannten "Problemstrecken" wie der B195 im Amt Neuhaus, der Spitzkehre in Alt Garge oder der K53 zwischen Lüneburg und Echem kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen - oft mit schweren Unfällen als Folge. Die Ursachen: zu hohe Geschwindigkeit, Posing oder riskantes Fahrverhalten.

Appell von Martin Schwanitz: "Nutzen Sie für "sportliches" Fahren abgesperrte Rennstrecken - öffentliche Straßen sind kein Ort für Grenzerfahrungen oder Schräglagentests."

Weitere Hinweise für sicheres Motorradfahren

- Tragen Sie immer vollständige Schutzkleidung - auch auf kurzen Strecken. - Fahren Sie mit Licht - auch tagsüber. - Nutzen Sie reflektierende oder auffällige Kleidung zur besseren Sichtbarkeit. - Kontrollieren Sie Ihr Fahrzeug regelmäßig. - Halten Sie Sicherheitsabstände ein. - Passen Sie Ihre Fahrweise dem Straßenzustand an (z.B. Rollsplitt, Nässe, Schlaglöcher). - Verzichten Sie auf häufiges Überholen - es erhöht das Unfallrisiko. - Nehmen Sie sich Zeit, um sich nach der Winterpause wieder an Ihr Motorrad zu gewöhnen.

Auch Autofahrende müssen sich im Frühjahr erst wieder an Motorradfahrende gewöhnen. Motorräder sind schmal, beschleunigen stark und werden daher oft zu spät wahrgenommen oder falsch eingeschätzt.

Vorausschauendes Fahren - gegenseitige Rücksichtnahme

Unvorhersehbare Situationen können jederzeit auftreten - vorausschauendes Fahren und ein gesundes Maß an Misstrauen gegenüber dem Verhalten anderer Verkehrsteilnehmender helfen, Konflikte zu vermeiden. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden um erhöhte Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme.

