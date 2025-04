Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Streitigkeiten im Clamartpark - Opfer leicht verletzt ++ Adendorf - Junge Pedelec-Fahrerin nach Unfall schwer verletzt ++ Bad Bodenteich - Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 16.04.2025

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung auf dem Gehweg

Am 15.04.25 gegen 14:30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung auf einem Gehweg in der Straße Auf der Hude. Ein 30-Jähriger näherte sich einem 28-Jährigen und zog diesem sein Mobiltelefon auf der Hosentasche. Der 28-Jährige bemerkte dies und versuchte den Diebstahl zu unterbinden. Daraufhin schlug der 30-Jährige den 28-Jährigen und verletzte diesen leicht. Der 28-Jährige erlangte sein Handy zurück. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls.

Lüneburg - Streitigkeiten im Clamartpark - Opfer leicht verletzt

Am 15.04.25 kam es gegen 20:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Clamart-Park an der Friedenstraße. Drei Verursacher im Alter von 40,17 und 16 Jahren schlugen nach bisherigen Erkenntnissen nach vorangegangenen Streitigkeiten einen 19-Jährigen mehrfach. Dieser wurde leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Adendorf - Junge Pedelec-Fahrerin nach Unfall schwer verletzt

Am 15.04.25 gegen kurz vor 19:00 Uhr kam es auf dem Scharnebecker Weg zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Fahrerin eines Pedelecs befuhr den Kreuzungsbereich vom Scharnebecker Weg kommend in Richtung An der Waage. Hierbei missachtete sie eine von rechts kommende und bevorrechtigte 51-Jährige mit ihrem Pkw BMW. Es kam zur Kollision, wodurch die 16-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand Sachschaden von gut 3000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Trebel - Autofahrerin unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 15.04.25 im Bereich der Bundesstraße 493 stellte sich heraus, dass eine 36 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 0,6 Promille, zudem verlief ein Urinvortest positiv auf Amphetamin. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Uelzen

Bad Bodenteich - Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Am 15.04.25 gegen 11:45 Uhr kam es auf der Landesstraße 270 zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes musste verkehrsbedingt bremsen, dies erkannte eine nachfolgende 19-Jährige mit ihrem Pkw Opel zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 2000 Euro.

