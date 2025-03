Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeug in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter trat am Sonntag, den 23.03.2025, um 05:13 Uhr, an den verschlossenen PKW, Marke Hyundai, Typ Tucson, Farbe Gelb (Taxi) des Geschädigten heran, der in der frei zugänglichen Hofeinfahrt eines Anwesens in der Straße Westring geparkt war. Sodann versuchte der Täter vergeblich die Seitenscheibe der Fahrertür einzuschlagen. Da diese nicht zerbarst, ließ der Täter von einer weiteren Tatausführung ab und entfernte sich zu Fuß von der Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

