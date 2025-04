Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bienenbüttel - Leblose Person in Waldgebiet gefunden - Polizeiliche Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Bienenbüttel - Leblose Person in Waldgebiet gefunden - Polizeiliche Ermittlungen dauern an

Der Fund eines Leichnams in einem Waldgebiet zwischen den Ortsteilen Steddorf und Rieste wurde der Polizei am 13.04.25 gegen 16:00 Uhr gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten kurz darauf einen weiblichen Leichnam in dem Waldgebiet feststellen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Identität der Frau ungeklärt. Es handelt sich dabei um eine circa 60-70 Jahre alte Dame mit grauem Haar. Sie war Brillenträgerin und trug eine blaue Jeans, eine hellblaue Jacke und Halbschuhe der Marke Rieker. Mit derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor. Eine Obduktion des Leichnams ist nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg und dem Amtsgericht Lüneburg in den kommenden Tagen geplant. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst Uelzen geführt.

Wer Hinweise zur Identität der gefundenen Dame geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Uelzen unter Tel. 0581-930-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell