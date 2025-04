Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 18.-21.04.2025 ++

vom 18.04.2025 - 21.04.2025

Landkreis Lüneburg

Lüneburg - Trunkenheitsfahrten

Am Samstagmorgen wurde ein 69-jähriger Mann in der Thorner Straße in seinem Pkw kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er unter Einfluss von Kokain am Straßenverkehr teilnahm. Auch am frühen Sonntagmorgen fuhr ein junger Mann in der Bleckeder Landstraße mit einem Pkw, obwohl er vorher Alkohol getrunken hatte. Zuvor ist dieser aufgefallen, weil er verfassungsfeindliche Parolen aus seinem Autofenster rief. Eine dritte Trunkenheitsfahrt ereignete sich ebenfalls am Sonntagmorgen. Für den 33-jährigen Fahrzeugführer endete diese in einem Verkehrsunfall in der Willy-Brandt-Straße. Bei den genannten Verkehrsteilnehmern wurden Blutproben entnommen, bei letzteren beiden wurde zusätzlich der Führerschein sichergestellt.

Lüneburg - Körperverletzungen beim Osterfeuer

Gleich zu zwei Körperverletzungsdelikten kam es bei einem Osterfeuer in einer Kleingartenkolonie in Lüneburg in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Eine erste endete für einen 52-Jährigen mit dem Aufenthalt in der Zelle, nachdem dieser einem polizeilichen Platzverweis nicht nachkam. Bei der zweiten Auseinandersetzung verletzte ein 33-Jähriger zwei weitere Personen durch Faustschläge. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Versuchte Gefangenenbefreiung

In der Theodor-Heuss-Straße trafen Polizeibeamte nach Meldung einer Schlägerei auf einen mit Haftbefehl gesuchten Mann. Nachdem dieser nach kurzer Flucht gestellt wurde, versuchten mehrere Täter, den Festgenommenen zu befreien. Dies konnte u.a. durch den Einsatz von Pfefferspray durch die Polizeibeamten verhindert werden.

Lüneburg - Zigarettenautomatensprengung

Am späten Sonntagabend sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Breslauer Straße in Lüneburg. Anschließend liefen sie davon. Ob die Tat zur Erlangung von Diebesgut führte, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131-6072215 entgegen.

Bleckede - Einbruch in Tankstellenshop

Unbekannte erbeuteten in der Lüneburger Straße in Bleckede mehrere Zigarettenschachteln, nachdem sie gewaltsam in einen Tankstellenshop eindrangen.

Landkreis Uelzen

Körperverletzung am Osterfeuer

Am Samstag, gegen 22:00 Uhr, kam es in Häcklingen (Bad Bodenteich) zu einer Körperverletzung. Ein 26-jähriger wurde von einem bislang nicht namentlich bekannten Mann mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Das Opfer erlitt dabei leichte Schmerzen im Gesicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Körperverletzung/Bedrohung und tätlicher Angriff

Am Samstag, gegen 23:10 Uhr, kam es in Uelzen, Krempelweg zu einem Polizeieinsatz. Ein 21-jähriger hatte aus heiterem Himmel zwei Pärchen bedroht und die Männer zu Boden geschubst. Die beiden Männer erlitten Schürfwunden. Als die Polizei eintraf, versuchte er diese anzugreifen und zu schlagen. Bei der Ingewahrsamnahme trat und biss er die Beamten. Eine Polizeibeamtin wurde durch einen Tritt leicht an der Hand verletzt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Körperverletzung/Häusliche Gewalt

Am Samstag, gegen 23:55 Uhr, kam es in Bad Bevensen, Röntgenstraße, zu einer Körperverletzung unter Lebensgefährten. Im angetrunkenen Zustand hatte eine 50-jährigen ihren 53-jährigen Partner eine Treppe heruntergestoßen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und kam zur Untersuchung ins Klinikum. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Im Zeitraum von Donnerstag, 19:00 Uhr bis Samstag, 07:00 Uhr, kam es in Bad Bodenteich, Distelkamp, zu einem versuchten Einbruch in einen Getränkemarkt. Unbekannte versuchten eine schwere Doppeltür zum Hintereingang aufzubrechen, scheiterten aber an der Tür. Es entstand erheblicher Sachschaden an der Tür. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, zwischen 11:45 Uhr und 14:45 Uhr, wurde ein geparkter Mercedes in Uelzen, Rosenmauer, an der Front beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500, 00 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Uelzen.

Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, zwischen 00:00 Uhr und 10:13 Uhr, wurde ein geparkter PKW, Skoda Fabia, in Uelzen, Gr. Liederner Straße, beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr auf den, auf dem Seitenstreifen, geparkten Skoda auf und beschädigte diesen erheblich am Heck. Es entstand Sachschaden von ca. 3000,00 Euro. Am Unfallort wurden Lacksplitte und Blut aufgefunden, die vermutlich vom Unfallfahrzeug und Unfallfahrer stammen. Hinweise bitte an die Polizei in Uelzen.

Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum von Sonntag, 21:30 Uhr bis Montag, 06:13 Uhr, wurde in Bienenbüttel, Poststraße, ein geparkter PKW Audi beschädigt. Der PKW wurde komplett zerkratzt und zwei Reifen zerstochen. Der Schaden beträgt ca. 6000,00 Euro.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Trebel- Kamin zerstört Zwischenwand

Am Samstagabend geriet eine aus Holz gefertigte Zwischenwand durch zu starke Wärmeentwicklung des angrenzenden Kamins in Brand. Der Brand führte zu einer erheblichen Rauchentwicklung sowie einer thermischen Beschädigung an der Hauswand

Clenze - Diverse Straftaten im Zusammenhang mit dem Osterfeuer Ebenfalls am Samstagabend kam es im Rahmen des dortigen Osterfeuers in Clenze zu einer Körperverletzung. Der alkoholisierte Beschuldigte schlug dem Opfer hierbei mit der Faust in das Gesicht, wodurch Verletzungen an der Nase und an den Zähnen entstanden. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren auf Grund der begangenen Körperverletzung. Zudem wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine ungesicherte Kettensäge der Marke STIHL entwendet sowie ein am Straßenrand geparkter PKW vermutlich mit einem glühenden Gegenstand beschädigt. Bei beiden Vorfällen gibt es aktuell keinerlei Täterhinweise.

Schnackenburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am Sonntagabend kam es auf der B493 zwischen Schnackenburg, OT Kapern und Gartow zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Der männliche Fahrzeugführer befuhr gemeinsam mit seinem weiblichen Sozius mit seinem Kleinkraftrad die B439 aus Kapern kommend in Fahrtrichtung Gartow, als in einer dortigen Kurve die Antriebskette des Kleinkraftrades riss. Infolgedessen kam es zum Sturz bei dem der Fahrzeugführer leichte Verletzungen und sein weiblicher Sozius schwere Verletzungen erlitt.

