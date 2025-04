Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Embsen - Kollision mit dem Gegenverkehr - Zwei Leichtverletzte ++ Uelzen - Beeinflusster E-Scooter-Fahrer kollidiert mit geparktem PKW ++ Bad Bevensen - Brand eines Wohnhauses ++

Lüneburg

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 23.04.2025

Lüneburg

Lüneburg - E-Scooter-Fahrer rempelt Fußgänger an - Streit endet in Körperverletzung

Am 22.04.25 gegen 21:00 Uhr kam es im Bereich der Lünertorstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 20-jähriger Fahrer eines E-Scooters rempelte im Vorbeifahren zwei 41 und 31 Jahre alte Männer an. Es kam dann zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in Bezug auf den Vorfall. Im weiteren Verlauf kam es gegenseitig zu körperlichen Angriffen, sodass die Beteiligten verletzt wurden.

Lüneburg - E-Scooter-Dieb gefasst

Am 22.04.25 gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines E-Scooters im Bereich des Bahnhofes. Zeugen beobachten einen Mann dabei, wie er einen nicht angeschlossenen E-Scooter wegschiebt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten kann ein 34-Jähriger festgestellt werden. Dieser hat zudem einen weiteren entwendeten E-Scooter dabei. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Brennender Baum im Waldgebiet - Hinweise

Am 22.04.25 gegen 14:00 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei durch eine Spaziergängerin ein brennender Baum im Bereich des Waldgebietes Lüner Holz an der Erbstorfer Landstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte brennende Kleidung an einem Baumstamm festgestellt werden. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr Lüneburg konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Embsen - Kollision mit dem Gegenverkehr - Zwei Leichtverletzte

Am 22.04.25 gegen 16:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 209 zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die B209 aus Lüneburg kommend in Richtung Amelinghausen. In einer leichten Linkskurve geriet der 37-Jährige aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Pkw Peugeot zusammen. Der 37-Jährige und der gleichaltrige Fahrer des Pkw Peugeot wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 40.000 Euro.

Lüneburg - Einbruch in Imbiss - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 22.04. auf den 23.04.25 versuchten Unbekannte in einen Imbiss in der Straße vor dem Bardowicker Tore einzubrechen. Ein Eindringen ist nach bisherigen Kenntnissen nicht erfolgt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Unfall im Kreuzungsbereich - Beifahrerin leichtverletzt

Am 22.04.2025 kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Leibnizstraße/Dannenberger Straße. Dabei fuhr eine 76 Jahre alte Fahrerin eines VW Passat von der Leibnizstraße auf die Dannenberger Straße auf und kollidierte mit einem an der dortigen Lichtzeichenanlage wartenden Hyundai i10. Durch die Kollision wurde eine Beifahrerin in dem Hyundai verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Uelzen

Uelzen - Alkohol gestohlen - Dieb flüchtet auf Fahrrad

Ein derzeit unbekannter Mann betrat am 22.04.2025 gegen 14:30 Uhr eine Drogerie in der Veerßer Straße. Dort entwendete er diverse Flaschen Alkohol im Gesamtwert von etwas über 100 Euro. Er steckte diese in einen mitgeführten Rucksack und entfernte sich auf einem Fahrrad. Der Mann war dunkel gekleidet und wurde auf Anfang 20 Jahre alt geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - Zaunelemente von Betriebsgelände gestohlen

Unbekannte öffneten im Zeitraum vom 17.04.2025 bis zum 22.04.2025 gewaltsam das Haupttor eines Betriebsgeländes Am Klaepenberg, indem sie eine Sicherungskette durchtrennten. Sie betraten das Grundstück und entwendeten diverse Zaunelemente im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Ein Eindringen in eine Halle auf dem Gelände fand nicht statt. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Uelzen - Beeinflusster E-Scooter-Fahrer kollidiert mit geparktem PKW

Am 22.04.2025 gegen 15:00 Uhr kollidierte ein 24 Jahre alter Fahrer eines E-Scooter in der Straße Loosekamp mit einem dort abgestellten Opel Astra. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von THC stand. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Bad Bevensen - Brand eines Wohnhauses - Drei Bewohnerinnen im Krankenhaus

Am 22.04.2025 gegen 19:00 Uhr geriet ein Wohnhaus in der Seedorfer Straße in Brand. Die eintreffende Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern und die das Feuer löschen. Drei Bewohnerinnen wurden aufgrund der Rauchentwicklung zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Eine der zwei Haushälften des betroffenen Gebäudes ist nicht weiter bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie der Schadenshöhe dauern an.

Uelzen - Dieb flieht vor Mitarbeiter - Diebesgut fällt teilweise aus Rucksack

Am 23.04.2025 gegen 09:00 Uhr nahm ein Mann mehrere Nahrungsmittel aus einem Supermarkt in der Bahnhofstraße und flüchtete ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter sprach den Mann an und wurde von diesem geschubst. Der Dieb entfernte sich in Richtung Bahnhof, wobei Teile des Diebesgutes aus seinem Rucksack fielen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

