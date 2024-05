Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck- St. Lorenz Nord

Verkehrskontrollen in Lübeck - Beanstandungen in 43 Fällen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (23.05.2024) führten Beamtinnen und Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck und der Polizeistation Buntekuh sowie Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Hansestadt Lübeck eine Verkehrskontrolle an einem Kreisverkehr im Stadtteil St. Lorenz Nord durch. Zielrichtung ist die Reduzierung von Radfahrunfällen in diesem Bereich. Polizei und KOD kontrollierten insgesamt 36 Verkehrsteilnehmer, in 23 Fällen gab es Beanstandungen. 20 weitere Verstöße wurden in der Innenstadt festgestellt.

Kontrolliert wurde von 07:00 Uhr bis 08:30 Uhr am Bereich des Kreisverkehrs Lindenplatz. Die Einsatzkräfte stoppten in den eineinhalb Stunden 36 Verkehrsteilnehmer - davon drei Kraftfahrzeuge und 33 Fahrradfahrer. Rund zwei Drittel der Radfahrenden wurden mit Verwarnungen, zwölf davon kostenpflichtig, belegt, weil sie entweder den Radweg in die falsche Richtung oder den Gehweg benutzt hatten.

Eine Autofahrerin und ein Autofahrer überfuhren jeweils eine durchgezogene Linie. Eine weitere Fahrzeugführerin parkte verbotswidrig auf dem Gehweg. Die Kosten: 10,00 und 55,00 Euro. Am heutigen Morgen (24.05.2024) wurden die Kontrollen zur Schulwegsicherung in der Fackenburger Allee vor der Pestalozzi-Schule fortgeführt. Es wurde Hinweisen nachgegangen, dass Radfahrer sich durch die Schüler drängeln würden, die gerade in einen Bus einstiegen. Heute konnten bei verdeckter Aufstellung keine Verstöße festgestellt werden. Alle Verkehrsteilnehmenden verhielten sich regelkonform.

Auch am heutigen Vormittag nahmen Beamtinnen und Beamte des Bezirksdienstes des 1. Polizeireviers Lübeck den Radfahr- und Kraftfahrzeugverkehr in der Innenstadt unter die Lupe. Zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr postierten die Polizisten sich in der Königstraße auf Höhe der Einmündung zur Wahmstraße. Sie stellten insgesamt 20 Verstöße fest. Sechs Radfahrer und ein E-Scooter-Fahrer befuhren die Königstraße entgegengesetzt der Einbahnstraße. Ein weiterer nutzte während der Fahrt sein Handy.

Auch Autofahrer hielten sich nicht an die geltenden Regeln. So fuhren elf Fahrzeugführer verbotswidrig von der Mühlenstraße kommend in die Königstraße und weiter in Richtung Große Burgstraße. Zwei bogen in der Holstenstraße nicht wie vorgeschrieben nach rechts in die Schmiedestraße ein, sondern fuhren gerade aus über den Kohlmarkt in die Wahmstraße und weiter in Richtung Königstraße.

Gegen alle in der Innenstadt Kontrollierten wurden Verkehrs-Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell