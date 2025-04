Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schwerpunktorientierte Verkehrskontrolle mit dem Fokus auf die Geschwindigkeit ++ Mehr als 130 Geschwindigkeitsverstöße geahndet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

++ Schwerpunktorientierte Verkehrskontrolle mit dem Fokus auf die Geschwindigkeit ++ Mehr als 130 Geschwindigkeitsverstöße geahndet ++

Am 24.04.25 wurden in den Landkreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen diverse Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hintergrund dieser Kontrolle war, dass eine nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit weiterhin als Hauptunfallursache im Straßenverkehr gilt.

Mehr als 40 Beamtinnen und Beamte kontrollierten im Verlauf des 24.04. die Geschwindigkeit. Kontrollorte waren, neben vielen weiteren, die Bundesstraße 4 im Landkreis Uelzen (Hoysdorfer Berg), der Ochtmisser Kirchsteig in Lüneburg in Höhe des dortigen Kindergartens oder die Kreisstraße 53 zwischen Echem und Scharnebeck. In allen drei Landkreisen konnten insgesamt 136 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Einer der negativen Spitzenreiter an diesem Tag war im Landkreis Uelzen bei erlaubten 100 km/h mit 162 km/h unterwegs gewesen.

Bei einer Kontrolle eines Fahrzeuges in Uelzen wurden zudem mehr als 1000 unversteuerte Zigaretten fest- und sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurden mehr als 15 weitere Ordnungswidrigkeiten im Hinblick auf die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt, Überholverboten und Gurtverstößen geahndet.

In diesem Zusammenhang kündigt die Polizei in der Region auch weitere Verkehrskontrollen an, bei denen der Fokus insbesondere auf überhöhter Geschwindigkeit liegt. Daneben zählen auch Ablenkung am Steuer, Fahruntüchtigkeit sowie das Posing von Auto- und Motorradfahrenden zu den zentralen Schwerpunkten der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell