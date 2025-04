Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Unfallflucht auf Parkplatz am See - Zeugen gesucht ++ Rasenfläche in Brand ++ Einbruch in Gaststätte - kein Diebesgut bekannt ++ Alkoholisiert am Steuer ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Kurzzeitig abgestellten E-Scooter entwendet - Hinweise

Am 27.04.25 gegen 20:40 Uhr wurde ein nicht angeschlossener E-Scooter vor einem Restaurant in der Straße Bei der Abtsmühle durch Unbekannte entwendet. Es entstand Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Barum - Unfallflucht auf Parkplatz am See - Zeugen gesucht

Am 27.04.25 zwischen 14:00 und 16:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz im Bereich des Seeweges. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Fahrzeuges touchierte auf unbekannte Art und Weise einen geparkten Pkw Toyota und beschädigte diesen. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Rasenfläche in Brand

Am 27.04.2025 gegen 14:45 Uhr geriet in Dannenberg, unweit des Bahnhofes, eine Rasenfläche in Brand. Auf einer Fläche von gut 500 Quadratmetern wurden die Flammen von der Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüchow - Alkoholisiert am Steuer

Am 27.04.2025 gegen 20:45 Uhr kontrollierte die Polizei in der Schweriner Straße einen 61 Jahre alten PKW-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Uelzen

Gerdau - Einbruch in Gaststätte - kein Diebesgut bekannt

In der Nacht zum 27.04.2025 wurde in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingebrochen. Unbekannte zerstörten dabei eine Glasscheibe des Gebäudes und drangen dadurch ein. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

