Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 25-Jähriger in Haft: Haftbefehl wegen Diebstahls

Baden-Baden (ots)

Ein 25-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde am Sonntagvormittag (13.04.) am Bahnhof Baden-Baden von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Diebstahls festgestellt. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun eine 37-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt.

