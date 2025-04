BPOLI-OG: Geldstrafe bezahlt: 56-Jähriger entgeht Haftstrafe

Kehl (ots) - Am Samstagnachmittag (12.04.) wurde ein guineischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl kontrolliert. Hierbei wies sich der 25-Jährige mit einem guineischen Reisepass und einem französischen Aufenthaltstitel aus. Bei der Überprüfung des Aufenthaltstitels wurde festgestellt, dass dieser auf eine andere Person ausgestellt war. Es bestand der Verdacht des ...

mehr