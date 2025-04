BPOLI-OG: Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz beglichen

Offenburg (ots) - Am Samstagabend (12.04.) wurde ein deutscher Staatsangehöriger in Offenburg von der Bundespolizei festgenommen. Der 56-Jährige wurde mit einem Haftbefehl wegen Betrugs gesucht. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 30-tägigen Haftstrafe. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Jana Disch Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de ...

