POL-HH: 250307-3. Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fußgängerin in Hamburg-Barmbek-Nord

Unfallzeit: 07.03.2025, 10:35 Uhr

Unfallort: Hamburg-Barmbek-Nord, Fuhlsbüttler Straße

Am Freitagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin, infolgedessen die Passantin lebensbedrohliche Verletzungen erlitt.

Den ersten Erkenntnissen zufolge hielt die 45 Jahre alte Fahrerin eines Mazda am Fahrbahnrand der Fuhlsbüttler Straße an, um in eine dortige Parklücke einzufahren. In diesem Zusammenhang erfasste die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto eine sich auf dem Gehweg befindende Fußgängerin (46).

Die 46-jährige Frau erlitt hierdurch Verletzungen und wurde durch eine umgehend alarmierte Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert. Es besteht Lebensgefahr.

Ein Verkehrsunfallteam der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm vor Ort die Unfallaufnahme.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Verkehrsdirektion West (VD 32) geführt und dauern an.

