Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Lesung im Hammer Polizeipräsidium: Dr. Maria Perrefort spricht über Opfer und die Rolle der Polizei während der NS-Verfolgung in Hamm

Bild-Infos

Download

Hamm (ots)

"Alle Beschäftigten der Polizei Hamm müssen sich der Bedeutung ihres Berufes im Rückblick auf die Geschichte und im Lichte unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung bewusst sein." Mit diesen eindringlichen Worten eröffnete Polizeipräsident Thomas Kubera am Mittwoch, 20. November, eine besondere Lesung von Dr. Maria Perrefort im historischen Teil des Polizeipräsidiums aus dem Jahr 1928. "In diesem Gebäude befand sich während der Nazi-Diktatur das Polizeigefängnis und die Außenstelle der Geheimen Staatspolizei Dortmund."

Die Autorin präsentierte vor rund 40 Zuhörerinnen und Zuhörern Auszüge und Biographien aus ihrem aktuellen Werk "Die NS-Verfolgten - Niemand saß zu Recht im Konzentrationslager". Im vorgestellten Band I werden mehr als 1.300 Schicksale dargestellt, die aufgrund ihrer politischen Ausrichtung als asozial oder homosexuell gebrandmarkt oder aufgrund ihrer Glaubenseinstellung ohne richterlichen Beschluss durch die Polizei Hamm inhaftiert, teilweise gefoltert und in Konzentrationslager weitertransportiert wurden. Maria Perrefort: "Der Willkür war Tür und Tor geöffnet. Als Begründung reichte die Feststellung aus, dass die Personen in Schutzhaft genommen werden. So ist es in den Gewahrsamsbüchern der damaligen Zeit aus der polizeigeschichtlichen Sammlung des PP Hamm nachvollziehbar."

In ihrem Vortrag schilderte Dr. Perrefort eindrucksvoll an ausgewählten Fällen das Vorgehen der NS-staatlichen Akteure, welchen Verlauf die Inhaftierungen nahmen und welche Auswirkungen das für die Menschen und ihre Familien hatte. Sie untermauerte ihre Erzählungen mit Dokumenten und historischen Bildern.

Für die Stadt Hamm nahm Bürgermeister Karsten Weymann an der Veranstaltung teil und richtete in seinem Grußwort ein starkes Plädoyer für das Bewusstsein um die historische Verantwortung an die Teilnehmenden.

Die Veranstaltung wurde in enger Zusammenarbeit der Polizei Hamm mit dem Geschichtsverein Hamm e.V. sowie dem Museumsverein Hamm e.V. organisiert.(cg/hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell