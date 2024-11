Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer flüchtet von Unfallort

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei Hamm sucht einen Radfahrer, der am Mittwoch, 27. November, gegen 14.20 Uhr einen Verkehrsunfall verursachte und anschließend flüchtete.

Ein 55-jähriger VW-Fahrer aus Hamm hielt an der Kreuzung Alleestraße/Werler Straße auf der Rechtsabbiegerspur an einer Rotlicht zeigenden Ampel an, um nach rechts auf die Werler Straße in Richtung Süden abzubiegen. Der Radfahrer befuhr den Radweg unmittelbar neben der Rechtsabbiegespur. Er scherte aus und prallte gegen die rechte Seite des Autos. Anschließend flüchtete er mit seinem schwarzen Herrenrad.

Der flüchtige Mann ist zirka 1,80 Meter groß und geschätzte 25 Jahre alt. Er hat schwarze, lockige Haare und trug einen schwarzen Parka mit Kapuze und schwarze Kleidung.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall und dem flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (at)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell