POL-HAM: Nach Brand in der Ostenallee - Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Hamm-Mitte (ots) - Ein 40-jähriger Wohnsitzloser ist am Dienstag, 26. November, nach einem Diebstahl in einem Geschäft im Allee-Center vorläufig festgenommen worden. Der Ladendetektiv beobachtete, wie der Tatverdächtige die Diebstahlssicherung an einer Herrenjacke entfernte, konfrontierte ihn mit dem Vorwurf des Diebstahls und verständigte die Polizei. Da es sich um einen einfach gelagerten Sachverhalt handelte und ...

mehr