Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: SiKo-Partner ziehen positive Bilanz nach behördenübergreifendem Fahndungs- und Kontrolltag

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamm (ots)

Unter dem Dach der Sicherheitskooperation "Gemeinsam für ein sicheres Leben in Hamm" haben Kräfte der Polizei Hamm, der Bundespolizei und des Ordnungsamtes am Mittwoch, 27. November, über 70 Personen sowie Aufenthalts- und Rückzugsorte von Straftätern kontrolliert.

Der Schwerpunkt des Einsatzes lag auf der Bekämpfung der Eigentumskriminalität, der Erkenntnisgewinnung zu Straftätern, der Überprüfung des Mitführens von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen sowie der deutlich sichtbaren Präsenz im Stadtgebiet.

In der Zeit von 13 Uhr bis 20 Uhr erfolgten die gemeinsamen Personenkontrollen an verschiedenen Orten in der Innenstadt, darunter der Hauptbahnhof sowie das Bahnhofsumfeld, der Weihnachtsmarkt an der Pauluskirche und die Bereiche rund um Allee-Center und Westentor. Im Hauptbahnhof, in dem das Mitführen gefährlicher Gegenstände seit dem 15. November mit Allgemeinverfügung untersagt ist, konnten bei drei Personen Messer, Schraubendreher und ein Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt werden. Sie müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Die Allgemeinverfügung gilt bis zum 23.12.2024 und zielt darauf ab, die Sicherheit und Ordnung in den öffentlichen Verkehrsräumen, die zur Anreise zu den Weihnachtsmärkten stark genutzt werden, zu gewährleisten und potenzielle Gefahren präventiv zu minimieren (siehe Pressemitteilung der Bundespolizei vom 13.11.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5907951 )

Bei einem 42-Jährigen aus Hamm fanden die Beamten zudem Kokain auf. Ein 15-Jähriger kam in eine Jugendarrestanstalt: eine Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Zeitgleich vollstreckten Kriminalbeamte im Stadtgebiet mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Betäubungsmittelverfahren. Hierbei konnten Drogen in geringer Menge und ein Mobiltelefon aufgefunden und sichergestellt werden.

In den Abendstunden überprüften die Einsatzkräfte auf dem Hammer Weihnachtsmarkt das Verbot des Mitführens von Waffen und Messern. Hier konnten keine Verstöße festgestellt werden.

Im Nordringpark lagen gegen vier Personen Aufenthaltsermittlungen verschiedener Staatsanwaltschaften vor. Ein 31-Jähriger führte ein verbotenes Pfefferspray mit.

Auch die Bekämpfung der Hauptunfallursachen hatte die Polizei Hamm im Blick. An verschiedenen Kontrollstellen im Stadtgebiet ahndeten die Beamten des Verkehrsdienstes 23 Ordnungswidrigkeiten. Am Richard-Matthaei-Platz kontrollierten sie einen 25-jähriger Renaultfahrer, der unter Drogeneinfluss stand. Der Hammer musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Ein 27-jähriger Golffahrer aus Hamm wurde am Pankratiusplatz angehalten und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

An verschiedenen Parkplätzen im Stadtgebiet verteilten Einsatzkräfte Flyer mit Präventionshinweisen rund um das Thema Autoaufbrüche.

Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hat für die Hammer Polizei mit ihren Sicherheitspartnern oberste Priorität. Aus diesem Grund muss auch außerhalb dieser konzentrierten Einsätze jederzeit im Stadtgebiet mit Kontrollen gerechnet werden.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell