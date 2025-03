Polizei Hamburg

POL-HH: 250307-1. Öffentlichkeitsfahndung nach einem Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.11.2024, 03:50 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Hamburger Berg

Im vergangenen November ist ein Mann im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt worden. Das Amtsgericht ordnete nun die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild nach einem bislang unbekannten Zeugen an.

Den bisherigen Erkenntnissen der Mordkommission (LKA 41) zufolge befanden sich zwei Männer im Bereich der Reeperbahn und lernten dort einen weiteren kennen. Im Verlauf gerieten die zwei Männer in einen Streit, der sich kurz darauf in die Straße Hamburger Berg verlagerte. Der Mann, den sie zuvor kennen gelernt hatten, soll an der Reeperbahn zurückgeblieben sein.

Infolge der nun körperlichen Auseinandersetzung verletzte der Angreifer seinen Kontrahenten mit einem Messer im Bereich des Rückens und flüchtete anschließend. Der 37-jährige Geschädigte wandte sich daraufhin an eine Funkstreifenwagenbesatzung und wurde nach ärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Die dritte Person, die als Zeuge in Betracht kommt, konnte durch Polizeikräfte nicht mehr angetroffen und befragt werden.

Umfangreiche Ermittlungen führten zur Identifizierung eines 39-jährigen Ukrainers als Tatverdächtigen, der noch im vergangenen Jahr verhaftet und dem Untersuchungsgefängnis zugeführt wurde.

Da der bislang unbekannt gebliebene Zeuge wichtige Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben könnte und die bisherigen Ermittlungen nicht zu seiner Identifizierung führten, hat das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild, welches den Zeugen kurz vor der Tat zeigen soll, angeordnet.

Die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes (KDD) wurden zunächst wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung geführt und im Weiteren vom LKA 41 übernommen.

Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise zu der abgebildeten Person werden unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Wen.

