Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Zukunftstag 2025: Schülerinnen und Schüler erhielten spannende Einblicke in die Polizeiakademie Niedersachsen

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Hann. Münden, Oldenburg, Nienburg, Lüchow (ots)

03. April 2025 - Einsatzwagen, Schutzwesten, Blaulicht - am heutigen Zukunftstag tauchten knapp 80 Schülerinnen und Schüler an den Standorten der Polizeiakademie Niedersachsen tief in die Welt der Polizei ein. Der bundesweite Aktionstag zur gendersensiblen Berufsorientierung bot den Jugendlichen eine einmalige Gelegenheit, hinter die Kulissen des Studienalltags zu blicken und den spannenden Alltag an der Polizeiakademie hautnah zu erleben.

An den verschiedenen Studienorten erwartete die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm: authentische Einblicke in das Studium, intensive Gespräche mit erfahrenen Polizistinnen und Polizisten sowie echtes Polizeitraining. Ob Spurensicherung, Selbstverteidigung oder Einsatztraining - die Jugendlichen waren mit Begeisterung dabei und stellten viele neugierige Fragen. In Lüchow lag der Fokus auf einem besonderen Einblick in den Arbeitsbereich der Liegenschaften, der verdeutlichte, dass die Polizei weit mehr ist als nur Uniform.

"Es war großartig zu sehen, wie interessiert und engagiert die Jugendlichen heute waren", sagte Mareike Brodowski, Einsatztrainerin an der Akademie. "Viele hatten vorher kaum eine Vorstellung davon, was das Polizeistudium umfasst, und haben heute vielleicht sogar eine neue berufliche Perspektive für sich entdeckt".

Die Polizeiakademie Niedersachsen freut sich über das große Interesse und hofft, einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bald als Nachwuchskräfte in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. Informationen zum Studium, zu den Bewerbungsvoraussetzungen und dem Auswahlverfahren sind unter www.polizei-studium.de zu finden.

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell